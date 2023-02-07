心碎會引起身體疼痛？醫師教你10招走出分手陣痛期！

文／艾蜜莉亞・沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）

愛情總是令人無法自拔，而陷入愛情時有多美好，抽離時就有多令人難以承受。由芬蘭著名愛情醫生艾蜜莉亞・沃里薩爾米（Emilia Vuorisalmi）親身研究經歷，以腦科學角度解析愛情中的那些苦，並總結歸納10個分手後你可以立即執行、並且慢慢走出傷心情緒的小訣竅！

#疼痛情緒與情緒衰竭

身為醫生，我每天都得面對不同類型的疼痛，其中為了背痛和頭痛前來求診的病人最常見。病因往往顯而易見，但很多病人的狀況卻得經過檢查和詢問，才能找出疼痛背後的真實成因。

直到幾年前，我自己的疼痛經驗只有運動傷害和生產，每一次都是劇烈疼痛，而且來得快去得也快。我從沒經歷過慢性疼痛，所以有時很難理解慢性疼痛的病患是經歷什麼樣的痛楚。

成年後，我就一直處於某段感情關係，已經習慣每天和另一個人相處的甜蜜時光。但我初次恢復單身時，一切都變了，對我來說這是一種很陌生的狀態，我的身體也出現激烈反應。身邊的人都告訴我學習獨處的重要性，我的常識也這麼告訴我，偏偏我的身體適應不良。

和前任分手後的我夜不成眠，食不下嚥，開始出現亢奮躁動的反應，感覺全身僵硬，青少年時期在舞蹈課拉傷的下背舊傷再度復發，右肩胛骨出現猶如閃電般的陣陣抽痛。有時，我輕微暈眩，腦中出現奇怪回聲，這是我人生第一次感覺到嚴重焦慮，半夜睡到一半無法呼吸地醒來，心臟不停狂跳，幾乎每晚都背部僵硬、雙手麻痺。

光是爬樓梯就讓我的心臟劇烈跳動、喘不過氣。我嘗試短距離散步、拉筋，也練習深呼吸，但怎樣就是無法緩解疼痛。肌肉鬆弛劑和止痛藥似乎只讓我的腦袋更混濁迷惘，我的症狀非常類似職業過勞，雖然我經歷的壓力和工作並不相關。

我和同期經歷離婚或心痛的朋友親戚聊過天，發現許多人的症狀都差不多。而在這段期間，當我治療病患的疼痛，開始更加留意他們的情緒問題。

我開始稱呼這種狀況為「情緒衰竭」。這種衰竭可能來自你必須放手的夢想（婚姻、工作），抑或目前經歷的失去（感情、愛情）、恐懼（孤單無依、為了孩子操煩）、寂寞（欠缺幸福荷爾蒙）。

我發現周遭很多人都有情緒衰竭的現象。許多人對自己的症狀很無助，有的人則會為了不同疼痛和睡眠問題尋求醫療協助。在諸如此類的情況下，我們常常從顯影檢查中看見脊椎骨磨耗，並認定這就是所有疼痛的罪魁禍首。事實上許多毫無症狀的成人也有類似磨耗，而磨耗本身並不足以引發疼痛，但是長期提高的壓力指數卻可能降低一個人的耐痛程度，增加體內壓力，進而觸發痛感。

被診斷出磨耗現象的患者常常陷入低落憂鬱，以為自己得放棄自己的嗜好，甚至害怕除非動手術，否則餘生都得與疼痛共處。事實上，許多磨耗完全沒有症狀，患者的身體功能也可能復原。老實說，要是醫學顯影結果向來正確無誤，芬蘭冰上曲棍球傳奇泰穆．塞蘭內（Teemu Selänne）早在十年就該因膝蓋受傷而放棄曲棍球。

疼痛引導你做出抉擇，改變某些人生層面，所以不時留意身體的疼痛警訊，聽一聽它想告訴你什麼，對自己多少是有好處的。

圖／Unsplash

#愛情傷人 但一切都會過去

要是在熱戀高峰期與情人分開，戒斷症狀恐怕很嚴重，可能會延續數年之久，最糟糕的是同時造成一輩子的傷痕。

以下是我的朋友描述他分手後的戒斷症狀：

「我睡不著，半夜醒來後心情沉重，心臟狂跳不已。我的手指麻痺，頸部和肩膀肌肉僵硬。昨天我以為自己在街上碰到她，頓時無法呼吸，只差沒有昏過去。我好想和她重修舊好，每天我都會去看她的臉書，寫著寄不出去的訊息。晚上我會刻意行經她家公寓，希望和她巧遇。即使我並不是真的想見她，卻覺得要是能夠見到她，或許我就不會這麼痛了，即使只有一分鐘也好。」

前幾章我說過，兩個免疫系統相配的人一旦開始做愛、同床共枕、共度生活，就會啟動愛情反應。墜入情網會釋放大量多巴胺、催產素、升壓素、腦內啡等其他荷爾蒙，目的是讓兩人未來兩年好好在一起，並將基因傳給下一代。但要是這兩人在熱戀期自然消逝前就分開，以上荷爾蒙指數就會驟降，這時他們的身體就會無所不用其極地讓兩人重修舊好。

這種對戀愛對象「刻骨銘心」的濃烈感情通常會維持兩年左右，而戒斷症狀可能很嚴重。你也許以為和前任再共度一夜可以緩解傷痛，讓自己能夠繼續過下去，然而這種一夜情卻可能重新啟動刻骨銘心的感受，並且只會拖延傷痛的時間。

研究顯示，輕微憂鬱症會讓人更謹慎評估自我和他人。感到憂鬱時，你往往會更實際評估自我的市場價值。失去愛情的傷痛或許有其用意，為的就是避免我們將來再做出錯誤選擇。

時間會療癒傷口，傷痛總會過去，身體也會準備好面對嶄新戀情。然而逝去愛情的記憶卻可能縈繞不散，餘生迴盪。某些情況下，即使已經時隔數十載，和舊愛再次相見仍可能喚醒往日情。再說失去愛情通常會在腦部的愛情地圖上，留下一道具有警示作用的強烈記憶痕跡。

書名：《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？突破戀愛盲腸的科學指南，讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單！》 作者：艾蜜莉亞・沃里薩爾米 出版社：三采文化 出版日期：2022/9/2

#療傷之路 分手復原期的10個建議

普遍來說，被甩和分手都是非常疼痛的經驗，所以究竟該如何療癒傷痛，讓我們盡快從情緒衰竭中痊癒？

一、保持活躍。運動和其他有趣的活動能刺激釋放幸福荷爾蒙，提振心情，讓人不用沉浸在逝去的愛情裡。每當你躺在床上望出窗外，思念著過往戀人，這只是在拖延療傷過程。

二、丟掉讓你每天都可能想起前任的所有物品。看見照片、信件、訊息、臉書檔案或是他／她的舊衣時，腦中的記憶痕跡就會啟動，讓傷痛久久不能散去，所以至少在療傷期先處理掉這些物品。

三、和朋友聯絡相處。和朋友一起咀嚼消化過往戀情是很重要，但時間過了一陣子後就不該繼續討論往日戀情，而是斷開過去，勇往直前。認識新朋友或許能讓你心情好轉，看見世界仍然充滿可能。

四、別在腦海中美化前任，反而應該想起對方的負面特質以及你們分手的原因。想像自己和某個新對象談戀愛、未來人生有多完美，你越是相信這個未來可能發生，就越能將過往戀情糾纏不休的鬼魂逐出腦海。

五、深呼吸、冥想、聽音樂、跳跳舞。這些都是降低體內壓力荷爾蒙指數的好方法，情緒衰竭往往會刺激壓力荷爾蒙釋放，使得呼吸變得短而淺。深呼吸可以啟動副交感神經系統，有助於中斷壓力週期。每晚只要伴隨舒心的音樂，放輕鬆深呼吸五分鐘，奇蹟就會發生。

六、盡可能踏出家門、曬曬太陽。新鮮空氣和陽光可以提振心靈，改善睡眠品質，重新恢復生理系統節奏。到森林或海邊漫步，享受大自然之美也很減壓。

七、去做你想做的事。現在是你活出夢想的時候，去做自己一直以來想做的事，這也是提升腦部多巴胺指數的好方法。

八、來一場按摩，有機會就多多擁抱他人。按摩和擁抱都能釋放催產素，放鬆身心靈，擁抱寵物也有同樣效果。

九、微笑。危機當前還要微笑，聽起來似乎違背常理，但是不妨主動去找會逗你微笑或開懷大笑的人，與他們相處。畢竟光是想到笑容，人體掌管愉悅感受的神經就會啟動。

十、記住，時間能夠療癒所有傷口，你絕對不是一個人孤軍奮戰。幾乎所有人都曾經被甩過，也有過感情失敗的經驗，這個經驗能讓你變得更堅強，為將來做好萬全準備。

●本文摘自三采文化出版之《為什麼男人想狩獵，女人愛挑選？突破戀愛盲腸的科學指南，讓神經科學╳生物演化幫你幸福脫單！》。