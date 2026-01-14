茉帆／球賽與親情紐帶

兒子上高中後，我感受到第一波的偽空巢期。雖然他的學校距離不遠，也住在家裡，但在家的時間少了。剛開學時，因仍在適應新的行程，常有我預備了點心或晚餐，但他排了活動或社團練習的窘境。說窘境，大約是母親得獨自面對和消化的情緒，我把他的晚餐變成我隔日的中餐，把點心變成隔天的下午茶，食物妥善處理了，但心情沒有，我強烈感受到長大鶵鳥振翅的聲音。

丈夫和兒子都是死忠的兄弟象迷，我是領兒子進入棒球世界的人。兒子還小時，為了避免他在看轉播時一直問我問題，我便把所知的棒球規則都告訴了他；長大後的他不是一日球迷，會關注球隊新賽季補進來的球員，清楚球員的打擊率及守備位置，也知曉各球隊的實力消長。

賽季期間，只要是在居住地的主場比賽，家中男人會想盡辦法親臨現場。於是兒子從丈夫那裡獲得了喜愛棒球的樂趣：應援的加油棒、十二強賽紀念海報及T恤，以及冠軍賽現場拋彩帶的特殊回憶。

去年的年度總冠軍賽開打時，丈夫趕在開賽前返家，周末睡到不見天日的兒子下樓了，他們各據飯廳一角，雙眼緊盯螢幕討論先發的陣容。這好像是那一周家中第一次有那麼多人的聲音，我在壓力鍋裡放進去了血水的牛肋條、洋蔥、紅白蘿蔔和香料，有了晚餐一定有人吃的踏實感。球員上場了，擊出一顆又高又遠的球，父子倆齊聲高呼「有了！」換場時，守備球員發生接球失誤，父子倆又同聲同頻大叫：「完了完了完了！」我背對著他們笑了，光聽他們不約而同就口徑一致的歡呼或評價，便曉得那是父子積累多年的默契，只有他們懂到現場或準時收看不是浪費錢或浪費時間，而是積攢無法切割的親情存摺。

不知道當兒子正式的離巢後，丈夫和我是否能舒坦地理解鶵鳥想飛出去的渴望，但能確定的是，看球賽時，他知道誰是最佳夥伴。