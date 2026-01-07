那天，我家兩隻小猴子舉著掃把衝出家門，我以為「瑪利歐驚奇對決」又要開打。沒想到十分鐘後，樓梯間傳來驚天動地的笑鬧聲，夾雜著掃把與落葉的沙沙作響──奇怪，大樓哪來的落葉？

湊近貓眼一看，兩隻小潑猴正賣力橫掃樓梯間，灰塵在陽光下起舞，簡直像科幻片特效。他們氣喘吁吁拎著裝滿的畚斗回家，我還沒來得及開口詢問，社區的LINE群組就已叮咚作響。

「六樓那對小兄弟簡直是掃地機器人轉世！」張太太激動留言，後頭還附上三個閃亮亮的表情符號。李伯伯回：「比我當年當兵打掃落葉還俐落。」有人甚至提議給兩名童工發獎金，我差點把咖啡噴上手機螢幕。

接下來的情節完全是超展開。周六早晨，三樓的退休陳老師邊聽巴哈邊擦樓梯扶手；下午，二樓的健身教練拿著洗車專用的高壓水槍刷洗中庭，水花如演唱會特效；連平時安靜的頂樓寵物美容師，也開始修剪盆栽，說要提升大樓的環境美學。

最魔幻的是地下室。原本潮濕陰暗、蜘蛛網密布，某天竟出現一面燈光美、氣氛佳的萬年青植生牆，滿地的灰沙與蜘蛛網憑空消失，還多出幾把漆成白色的桌椅。現在大家倒完垃圾，會刻意去坐坐聊聊，那裡成了社區的祕密基地。

管委會順勢推出「掃除榮譽榜」，每周公布打掃認領表。雖然王太太常抱怨她先生掃到一半就跑去滑手機，李先生總堅持用特定品牌的清潔劑。但現在走進大樓，總能聽到某處傳來刷刷聲以及問候：「欸，你這周掃哪裡？」

昨天，看著兩個孩子數著掃地賺來的零用錢，興奮地討論升級武器（掃把），我忍不住笑了──誰想得到，過去總有人在社區群組裡抱怨清潔阿姨偷懶的大樓，現在連電梯裡都有人偷偷噴空氣芳香劑。

或許，大樓的整潔從來就不只是打掃，而是一場屬於大家的遊戲。其中最棒的獎勵，就是每天回家時，那句情不自禁的：「哇，好乾淨唷！」