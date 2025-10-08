莫茲婷／日常裡的每個練習，都能找回婚姻中消失的自己

女性經常身兼數職：女兒、妻子、媳婦、母親、職場工作者……每個角色都背負著期待，卻彼此拉扯。努力成為好員工或好主管的同時，也被期待是細心的母親、體貼的伴侶、孝順的女兒（與媳婦）。層層角色壓力下，最容易被犧牲的往往就是自己。這種「自我的消失」通常發生得很安靜，但當回過頭來，卻會驚覺內心的疲憊與空洞。

前文作者的經歷對許多女性而言並不陌生──在婆婆面前感到壓抑和失去自我，多年後，她卻能帶著平和與尊重，溫柔又堅定地回應。這不是單純記住一道菜的做法，而是記住了「自己在關係中的位置」。

心理學家蒄巴莎博士（Suzanne C. Kobasa）等人曾提出「堅毅性格」（hardiness personality）的概念，就像一面心理防護盾，在艱辛處境或壓力來臨時，讓人不被擊垮。它包含了三個核心要素：承諾（Commitment）、控制（Control）、挑戰（Challenge），又稱為「3C性格」。對女性而言，這不只是理論，而是一種在多重角色與艱難處境中，重新找到自我、堅定站立的心理力量。

1.承諾：找到角色中的價值

相較僅滿足外在期待，承諾是發自內心的認同。即便角色沒有頭銜或地位，因著堅信的意義與價值，仍能產生深遠的影響力。例如，全職媽媽常低估自身價值，但為家人張羅三餐、為生病的孩子守夜……這些看似瑣碎的事，卻構築了一個家庭的安全感與歸屬感，是無可取代的角色。當女性能在處境艱辛裡看到意義，就能在當中記得「我為何努力、為何堅持到如今」。這份清晰的內在動機，就像黑暗裡的一盞燈，讓人不至迷失。

2.控制：拿回人生的主導權

控制感是種信念：相信自己能影響生活，而非完全被外在牽引。對女性而言，這意味敢於設立界限，拒絕不合理的期待，也能為自己保留時間獨處或追求興趣。例如有位媽媽在孩子升上小學後重拾畫筆，雖然家人質疑，她仍然堅持每周學習，逐步拿回人生主導權，不再只是「誰的太太」或「誰的媽媽」。

3.挑戰：把困境視為養分

挑戰心態並非喜歡困難，而是相信能帶來新的可能。一次爭執，或許是彼此理解的契機；一次失敗，可能是成長的開始。例如，有一位女性工作受挫後，嘗試將困境視為轉機，報名進修，幾年後竟在另一領域找到舞台。當我們不再害怕困難，困境就不再只是消耗，而能成為養分。

然而並非所有壓力都能靠「防護盾」擋住。當跌倒已經發生時，韌性（Resilience）就成了關鍵，幫助我們在跌倒後重新站起來。以下是能幫助女性恢復、適應，甚至因此能自我成長的三個重要元素：

●心態轉化：接納自己受傷的情緒，並需要時間來療癒，當傷口得到修復，可以重新檢視原來的人生劇本，從受害者的轉化為創造者。

●內在資源：規律的生活、自我照顧、發展優勢，都是幫助心靈更快恢復的方式。當我們能溫柔對待自己，而不是苛責，修復痊癒的路會更穩健。

●人際支持：孤單會放大痛苦，連結會帶來力量。與可信任的人分享心情、加入支持團體，或尋求專業諮商協助，都能提醒自己「我並不孤單」。

3C性格與韌性並非短時間就擁有的，它們是日常生活中每一小步的練習所累積建構出來的。也許是在別人忽略需求時，勇敢表達「我也需要被聽見」；也許是疲憊時願意停下腳步，允許自己休息。這些看似微小的選擇，都在悄悄塑造我們的堅毅與韌性。

女性在多重角色中常經歷「自我的消失」。然而，透過堅毅性，我們能在壓力來臨時守護自己不被吞沒；透過韌性，我們能在跌倒後再次出發，甚至帶著更新的自己前行。前文中的那句「沒關係，我記得」，不只是廚房裡的溫柔，也是心中的一種確信：無論生活如何變化，我都能保有自己，並在跌倒後重新擁抱自己。