嶼人／妳忘了，我記得
「妳想吃的這道梅乾菜絞肉，要先爆香拌炒……」我邊剁著蒜頭、辣椒，邊對婆婆說。「是喔？」婆婆不解。
「妳以前教過我啊，肉要好吃得先炒過，用蔥薑蒜炒出香氣。」「我忘了……」婆婆說。
「沒關係，我記得。媽，謝謝妳！」我想，這輩子她教過我的人生經驗，我都不會忘記。那天，梅乾菜絞肉讓我們三人大快朵頤地各扒了一碗飯，馬上把這道菜收納在「受歡迎菜單」裡。
三十年前，剛進入婚姻，廚房是婆婆的主場，每天下班，我總是趕忙披上圍裙進廚房打下手。婆婆每天有不一樣的耳提面命，絲瓜削皮要用輕功、小黃瓜不用削皮……完全不諳廚房學問的窘況，成為我日漸堆疊的挫敗感。
先生是獨子，是婆婆一生寄予厚望、想緊緊抓牢的依靠，讓我在婚姻中感受到無比壓抑。在職場上，我是長官提攜的能手，但回到家中廚房，卻是愚拙的夥計，是無法表達自己主張、無聲存在的影子。失去自我的矛盾，終於讓心堤潰決。十八歲以前，那個快樂的女兒去了哪裡？婚姻中這段失落的人生，多麼渴望有人教我，要怎麼樣學會表達自己、看重自己、喜歡自己，怎麼樣角色界限清楚地活著？
十幾年前搬出婆婆家不再同住，我努力地重建自我，終於明白了什麼是「人我界限」。他人所給予的批評與要求，如果不是自己應該承受的，就斷然拒絕；若是帶著我們自身投射所產生的負面情緒與反應，就誠實地面對自己的內在風暴從何生起，好好地活出自在、活得精采。
《忘了我記得》劇中，程爸爸不悅女兒老是用「明天再陪你吃飯」搪塞，回了一句：「明天、明天，還好我每天都有明天。」我的婆婆還有多少個可以記得的明天？趁著今天她依然記得我的時候，我告訴她，忘了爆香沒關係，我會記得，記得所有妳曾教會我的事。
●看諮商心理師莫茲婷如何解析：〈日常裡的每個練習，都能找回婚姻中消失的自己〉加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言