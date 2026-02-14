雨揚居士／【2026丙午12生肖運程大預言‧2之1】鼠牛虎兔龍蛇，福滿吉慶呈祥

謹慎鼠 平心靜氣

●工作事業：今年事業運不佳，不僅突發狀況層出不窮，也會明顯感受到多方的壓力與挑戰，尤其擔任主管職的人，將有變成夾心餅乾的無助感。建議凡事以正向心態看待，只要咬牙堅持下去，定會迎來新轉機。

●金錢財運：財運走下坡，應留意容易出現諸多破財危機，例如遇到換臉、變聲等結合AI技術的詐騙手法，或被桃花劫財，建議以理性態度面對與金錢相關之事，也要避免被情緒帶著走，有助降低凶星帶來的危害。

●愛情婚姻：愛情運下滑，單身者雖然有機會認識令你心動的對象，但要記得多觀察對方是否具備海王、海后特質；有伴者務必花時間去了解伴侶的真實感受，只要懂得避嫌與給予足夠的安全感，便能避免產生不必要的誤解。

●身心健康：今年健康運頗為低迷，受諸多凶星夾擊，應留意可能因為操勞過度而出現焦慮、睡不好等情況，尤其是長期處於高壓之中的人，切莫將所有情緒與委屈吞進肚子裡，別忘了適度紓解壓力，才不會對身心健康造成影響。

●好運提點：在沖太歲的影響下，今年必須提前做好心理準備，容易感覺自己諸事不順，甚至常有禍不單行的感受。建議可利用零碎時間培養一兩個成長型愛好，或去擔任志工，將能從中獲得滋潤與成就感，讓你有更多動力持續向前邁進。

冷靜牛 審慎應戰

●工作事業：事業運普通，應留意行事時易屢遭阻礙，如因簽核卡關而遲遲收不到錄取通知，或在朝令夕改的情況下被迫做白工，所幸這些困境都只是暫時的，最終仍會有貴人前來解圍，讓你在關鍵時刻有機會轉危為安。

●金錢財運：財運不佳，即使有穩定收入，也易因林林總總的花費導致荷包迅速乾癟，例如買了不少零食來照顧心靈健康，或聚餐時臨時決定請客，建議做任何金錢決定前，先衡量手頭的寬裕程度，以免財務狀況雪上加霜。

●愛情婚姻：今年愛情運不錯，單身者雖然不敢主動與新朋友攀談，但有望在好友的加油打氣下跨出第一步；有伴者參加公司聚會活動時，不妨詢問伴侶的參與意願，除了能讓對方感受到你的重視，也有助避免潛在的桃花紛擾。

●身心健康：健康運旺盛，儘管仍得留意潛在的災禍疾病，但只要多關注身心健康、避免過度勞心勞累，便能以良好狀態度過這一年。若平時能多活絡筋骨，或在睡前進行靜心冥想，將能有效降低負面情緒帶來的不良影響。

●好運提點：受到凶星能量侵擾，不僅遇到的挑戰難度會增加，也易因諸事不順而鎮日鬱鬱寡歡，小心這些憋在心裡的情緒成為引發各種病症的元凶，不妨嘗試辨認焦慮來源，只要重新安頓好內在，便能避免衍生諸多健康問題。

活躍虎 如有神助

●工作事業：今年事業運暢旺，在吉星能量加持下，除了能在職場上一展抱負，也有望被長官發現你的才華，甚至因此升官、加薪。不過，由於遇到不少凶星來攪局，務必以謙虛的姿態待人，將能避免陰險小人借題發揮。

●金錢財運：財運滿分，無論是獲得更好的薪資待遇，還是想沾沾財神爺的喜氣，都有機會因財富好運降臨而讓存款數字再創新高，尤其是有投資理財的人，只要拒絕不正當的金錢誘惑、堅持穩步前行，終將帶來豐厚的回報。

●愛情婚姻：愛情運令人稱羨，單身者將能因傑出工作表現多了不少曝光機會，有望在商務場合結識能強強聯手的新對象；有伴者被人責備或流言纏身時，伴侶會在第一時間為你遮風擋雨，讓你感受到被人捧在手心呵護的滋味。

●身心健康：健康運大好，即使凶星環伺，也能在「三合」的助力下轉危為安，不妨趁這段時間與親友來場說走就走的小旅行，或者網路揪團報名瑜伽課程，只要讓心情常保愉悅，便能喚來更多好運，有助於整體運勢更加分。

●好運提點：由於有「五鬼」入駐，須慎防小人掣肘或陷害所帶來的諸多打擊，例如發現長期與自己交好的同事其實是笑面虎，或功勞竟被他人搶走，建議凡事低調與有所保留，方能避免被有心人士利用卻不自知。

幸福兔 好運隨行

●工作事業：今年事業運強旺，若感覺行事過程有些吃力或遲遲看不到進展，請別失望灰心，只要再撐一下，將會有人助你脫離眼前的困境。此外，有空時記得多與身邊的女性同仁打交道，有機會因她們的照拂而諸事順利進行。

●金錢財運：財運相當亮眼，在女性貴人協助下，除了能得到想要的資源，也有機會累積一筆可觀的財富，尤其是從事以女性客群為主之產業者，務必把握時機展現嘴甜的功力，你的細心與體貼將能創造許多意想不到的進財契機。

●愛情婚姻：今年愛情運滿分，單身者不妨在心儀對象面前展現耐心傾聽的一面，只要對方逐漸習慣你的存在，便有機會占據他的心；有伴者能感受到伴侶對你的依賴，可安排專屬於兩人的放鬆時光，用新鮮感為彼此增溫。

●身心健康：健康運強勁，即便有凶星來攪局，也能在貴人吉星的護佑下化險為夷。不過可別因此掉以輕心，仍得多留意關節、筋骨方面的問題，尤其是曾受過傷或並未靜心養病的人，務必好好調養，有助守住健康財福。

●好運提點：行事易出現猶豫不決、反覆拖延等情況，得留意可能因此錯過決斷的最佳時刻，甚至礙於人情而有所損失。遇事時務必快刀斬亂麻，有能力做出不後悔的決定，才不會間接損害了整體運勢。

沉穩龍 穩健前行

●工作事業：事業運還算不錯，職場上儘管出現不少動盪，但這也代表在人心惶惶的時刻，你所具備的穩定感有機會成為穩住團隊的定心丸，只要以踏實態度認真對待眼前的事物，會發現周遭人們會以同等心力來回報你的付出。

●金錢財運：財運吉中藏凶，將出現不少進財契機，但須留意各自的機會成本，唯有抱持著不畏艱難的精神，方能成功賺取八方財祿。至於有投資的人，面對市場波動時應設法穩定心性，有助於在長期獲利的道路上穩步前行。

●愛情婚姻：今年愛情運平平，單身者有一套屬於自己的擇偶標準，即便親友介紹了不少對象給你，你也會因對方並未達標而感到興趣缺缺；有伴者與家人發生爭執時，伴侶願意擔任雙方的潤滑劑，令你相當感激。

●身心健康：健康運不差，「如何讓心情保持平靜」將是維持健康好運的重要關鍵，平日不妨多與知心好友聊天，或在家養一些植物，這些都有助於維持身心平衡。此外，須慎防燙傷、割傷、電線走火等潛在的血光危機。

●好運提點：在凶星環伺情況下，今年要多關注身心健康，不僅會因外在環境出現明顯的情緒起伏，也有可能比往常更容易鑽牛角尖，小心免疫力悄悄下滑。無論遇到任何事情，都要謹記「心平氣和」的原則，才不會傷心又傷身。

低調蛇 腳踏實地

●工作事業：事業運順遂，即使在職場上遇到棘手問題，也能在男性貴人的協助下學會如何用智慧和氣度從容應對、成功解決眼前難題，這些寶貴的經驗不只讓你對自身能力更有自信，甚至有望因禍得福，進而得到大顯身手的機會。

●金錢財運：財運還算穩定，雖然求財不如想像中順利，也易出現計畫趕不上變化的慨嘆，但只要及時向男性親友求助，便有機會獲得意想不到的建議與資源。從事企畫或經營自媒體的人，有望因創意財源廣進。

●愛情婚姻：愛情運吉中藏凶，單身者有機會認識心動的對象，但在交流時可能會發現對方有所隱瞞，令你不安；有伴者易因壓力大而語氣不佳，所幸伴侶知曉這非你的本意，願意大事化小、小事化無。

●身心健康：今年健康運大吉，是強健體魄、改善體質的大好時機，不妨重新檢視生活作息與飲食習慣，尤其是追劇時易嘴饞的人，可以低GI水果或零調味的天然堅果替代，也要記得找時間運動，以免血糖與體重直線攀升。

●好運提點：諸多凶星進駐之故，多少會感受到來自外界的壓力，甚至會因遲遲無法落實計畫而遭到責難。建議花時間審視計畫是否符合實際情況，並以「一步一腳印」的精神來行事，方能避免好運流失。