雨揚居士／【2026丙午12生肖運程大預言‧2之2】馬羊猴雞狗豬，瑞氣盈門運揚

忙碌馬 步步為營

●工作事業：今年事業運低迷，在「太歲」影響下，除了有高機率成為職場潛規則的受害者，也容易遇到無妄之災，尤其是擔任主管職的人，須慎防自己的地位可能被有心人士打壓或挑戰，建議行事時務必保持客觀與理性，以免被人抓住把柄。

●金錢財運：財運不錯，雖然凶星的威脅帶來不少衝擊，但在「金匱」的加持下，進財方面仍能傳來好消息，例如出現賺錢機會、發票中獎，讓你感覺自己的生活總算出現一點小確幸。此外應留意可能受健康因素而有醫療方面的支出。

●愛情婚姻：愛情運跌至谷底，單身者已經忙到只能佛系經營自己的人際關係，自然難以展開一段新關係或認識新對象；有伴者易把心思放在事業或朋友身上，須留意可能因不小心冷落伴侶，導致對方以為你對他以外的人事物比較感興趣。

●身心健康：今年健康運陷入瓶頸，由於凶星來犯，平時應多留意自身健康狀況，尤其是有舊疾或久傷未癒的人，有很高的機率會反覆發作或病痛纏身。此外，行事時務必比往常更加謹慎，否則易出現刀傷、跌打損傷等血光危機。

●好運提點：在犯太歲的情況下，今年定會感受到各方運勢明顯下滑，不僅行事時感覺被人刻意針對，也容易出現期望落空的情況，建議凡事放寬心看待，也可找時間至正派的宗教場所走動，能夠幫助你以更寬廣的心胸接納人世間的所有不如意。

好運羊 鴻運當頭

●工作事業：事業運高漲，不僅貴人接二連三來報到，也會遇到異業結盟、跨領域轉職等不同以往的新機遇，只要機會到來時願意主動出擊、接受改變，定能在日後品嘗到成功的滋味。至於擔任主管職的人，下屬的能力將能為你錦上添花。

●金錢財運：今年財運大開，在財富能量相當飽滿的情況下，自會出現比往常還要多的進財契機，例如訂單如雪片般飛來，或者薪水直接三級跳，不過前提是你願意以腳踏實地的心態來求財，才有機會讓眼前的財富與機會順利入袋。

●愛情婚姻：愛情運美滿，單身者與工作夥伴共事已久、默契十足，有機會因工作安排或他人撮合而讓兩人擦出愛情的火花；有伴者帶伴侶出席公開場合時，能將自身榮耀歸功於另一半的支持與付出，讓眾人見證兩人的相互扶持與幸福。

●身心健康：健康運強旺，雖然「病符」可能導致免疫力下滑，但只要養成規律的生活作息、少吃會讓身體發炎的食物，便能在充分休息後恢復生龍活虎的狀態。此外，多喝溫開水有助於改善便祕、促進新陳代謝，可說是最有效的變美習慣。

●好運提點：在諸多吉星的嘉惠下，定會是全力衝刺事業與鑽研進財之道的一年，但在拚命往前衝的同時，也要記得找時間去做全身性健康檢查，因為健康是生活的根本，所守住的健康財富將決定往後能夠擁有多少幸福。

沉潛猴 修身養性

●工作事業：事業運相當搶眼，可能獲得有別於其他同事的待遇，或者成為長官眼前的紅人，雖然這些機遇將讓你得到不少大展身手的機會，但也意味著容易被眼紅的小人盯上，這段時間務必打理好人際關係，才不會讓所有的努力功虧一簣。

●金錢財運：財運不錯，除了有機會得到分紅獎金，也有可能因自身技能而創造出額外收入，尤其是從事接案或有經營自媒體的人，你的專業能力將能兌現成錢潮。不過，由於受到凶星能量的侵擾，多少仍得留意潛在的破財風險。

●愛情婚姻：愛情運不佳，單身者雖然已經和曖昧對象相處一陣子，但要留意可能出現強勁的競爭對手，或者有人試圖影響對方對你的感覺；有伴者若聽見他人對伴侶有所批評，切莫在第一時間全盤接收，才不會讓看好戲的小人稱心如意。

●身心健康：今年健康運不理想，不僅比往常容易出現血光之災，也會因受到外在事物的干擾而時常被焦慮籠罩，建議外出和在家時應有人陪伴在側，並且學習如何讓身心保持平衡，其實只要多留意周遭的狀況，便能有效降低凶星帶來的威脅。

●好運提點：當你感覺運勢明顯走低時，那就代表來到需要磨練心性的時候了，請保持一顆謙虛的心，並且多維護自己的人際關係，這些都有助於降低被命運迎頭痛擊的衝擊，甚至有機會藉由這次的沉潛，有效提升你的心理韌性。

福氣雞 貴人雲集

●工作事業：事業運鴻旺，這是檢視過往努力成果的大好時機，只要曾耕耘職場人際，或者認真對待每一次經手的業務，將會發現自己在無意間獲得貴人的提點與幫助，不僅讓所行之事變得更加順利，也有機會在此時創造屬於自己的豐盛。

●金錢財運：今年財運精采可期，在貴人吉星的幫助下，任何只差臨門一腳的機緣都有機會促成，甚至會因一時的善意而獲得意想不到的回報。無論你獲得哪些好運，請別忘記與周遭的人分享，因為「善」的流動將在日後為你捎來更多驚喜。

●愛情婚姻：愛情運平平，單身者應花時間打理自己的人際關係，才會有人願意在前任或不肖人士散播謠言時挺身澄清；有伴者雖然很樂意在伴侶對關係有疑慮時給予走過低潮的力量，但切勿在情緒上頭時與另一半溝通，以免效果大打折扣。

●身心健康：健康運攀升，在諸多吉星的照護下，健康狀況基本上不會出現太大的問題，唯須留意心情容易因人際關係而有所起伏。請試著照顧好自己的情緒，當內心變得比較舒坦時，你會發現不只病痛減少了，身心也會變得更加輕盈。

●好運提點：雖然整體運勢還算不錯，但也要留意有不少凶星正虎視眈眈、企圖在你得意忘形時挫挫你的銳氣，說話前務必三思後行，也要避免在公開場合發表與工作無關的看法，才不會被有心人士斷章取義。

自信狗 大放異彩

●工作事業：事業運大吉，如果想體驗萬眾矚目的感覺，請務必把握這個關鍵年度好好表現，你的專業能力將會為你謀得適當的舞台，從而爭取到更多在眾人面前亮相的機會。此外，請保持一顆「正直」的心，有助於好人好事自動找上你。

●金錢財運：財運強旺，將會出現許多讓存款數字直線成長的機會，例如跳槽後得到更好的薪資與福利，或者先前覓得的潛力股終於發威，不論是哪種金錢方面的好消息，都要謹記「謙虛」的原則，這樣才能留下更多福氣與好運。

●愛情婚姻：今年愛情運極佳，單身者渾身散發出職場菁英的氣息，有機會在商務場合或公司聚會遇到頻率相近的對象；有伴者對伴侶總是相當大方，不管是吃穿用度，還是生活中的大小事，都會為了讓對方過得更無憂無慮而堅決一手包辦。

●身心健康：健康運暢旺，雖然前來攪局的凶星容易構成發生意外血光的風險，但在「三合」、「地解」的幫助下，將能大大降低凶星帶來的威脅。只要多留意人身安全，並減少出入高風險國家或地區的頻率，便能避免災禍降臨。

●好運提點：由於「白虎」來犯，這使得出現跌倒、刀傷、車禍等意外事故的頻率變得比較高，不僅得特別防範這些突如其來的折磨，也易因此衍生出不少額外開銷。建議以平常心來生活，並適時建立安全意識，有助於做好提前因應的準備。

積極豬 苦盡甘來

●工作事業：事業運一飛衝天，在「紫微」、「龍德」的大力加持下，將會出現被貴人照應的驚喜感，例如遇到困難時資深前輩願意為你兩肋插刀，或者客戶介紹不少案子給你，讓你有機會在這段時間闖出好成績，令眾人對你刮目相看。

●金錢財運：財運勢如破竹，無論是考慮提出加薪要求，還是打算經營副業，只要先前有努力維護人際關係，便有機會因貴人相助而讓求財過程變得更加順利。至於開店做生意的人，不妨多與長輩或年長客戶交流，將能獲得意想不到的好處。

●愛情婚姻：愛情運令人驚豔，單身者已經做好談戀愛的準備，有望遇見一名願意把你捧在手心呵護的理想對象；有伴者雖然時常在伴侶面前表現出強勢的模樣，但對方知道其實你只是習慣武裝自己，他願意用自身柔情慢慢融化你的心。

●身心健康：今年健康運大幅提升，這是鍛鍊體態、提升身體防護力的最佳時機，畢竟要活就要動，即便是追劇時利用空檔做些簡單的伸展運動，也能有效緩解肩頸痠痛等惱人問題。此外，外出時記得隨時提高警覺，有助於降低災禍上門的機率。

●好運提點：經過一番沉潛之後，今年定能感覺運勢明顯提升，讓你迫不及待在這段時間有一番作為，而「暴敗」會在人們志得意滿時開始彰顯其凶威，建議凡事盡力而為、寬心看待即可，只要不抱持著過高的期待，便能避免樂極生悲帶來的挫敗感。