嫺人／退休的1000小時法則：你也可以！

有次受訪談退休理財，主持人問：「理財很重要，退休後生活安排也很重要，那妳每天都在做什麼？」

我當時腦中浮現的是：「家事就要花掉一些時間，還有退休後可以自由滑手機……啊，這個不好說。」

人生下半場，時間貴重勝錢財

最近看到一個「退休的一千小時法則」的說法，讓我這個退休人士也忍不住算一算。

根據美國勞工統計局做的「美國時間使用調查（American Time Use Survey）」，退休族扣掉吃飯等基本作息、照顧家人、出門辦事、看醫生等等之後，每天大約有5小時真正的「休閒時間」，一年約1,800小時。

但這些時間裡，約四成花在看電視，另一部分用在滑手機、閒聊、發呆等，剩下能支配的，大概剩1,000小時左右。

一年1,000小時，換算大約是每天2小時45分鐘。

這每天2小時45分鐘可以用來做什麼？

我愈來愈能感受，時間是人生下半場比錢更珍貴的資產。錢透過理財可能增加，但時間，只會愈來愈少。

很多人可能聽過「刻意練習10,000小時就可以變專家」的說法，那樣每年1,000小時，退休後10年，就是一個10,000小時的人生專案。

回頭看我自己，雖然沒有規律到每天固定3小時，也會旅行、趴趴走，但這幾年確實有持續做幾件事。

其中一項是閱讀退休理財相關的書。一開始是因為意外被退休後的金錢焦慮，想找答案；後來有機會寫書，閱讀的動機變成是保持寫作有根據，畢竟理財不是隨興發明，而是一門有研究基礎的學問。

另一項是英文和日文。年輕時因為父親堅持我念商業相關科系，只好放棄外文興趣。退休後這8年，前兩年密集準備日文檢定，一路考到N1；後面幾年則是用英文閱讀退休相關書籍保持能力，日文用來固定跟日本老師線上聊天，成了退休生活的一大樂趣。

假設這幾件事每天各花1小時共3小時，一年就是1,095小時。即便退休前幾年焦心於父母照顧，後來寫作變成斜槓工作，每天也難免滑點手機、逛購物App，這3小時，其實還是有的。

離開職場，仍能成為「想成為的人」

回頭看，從2018年開始閱讀退休理財，到2022年出版第一本書《提早退休說明書》，也就是累積了幾個「1,000小時」後，從興趣變成斜槓工作。

我不是在鼓吹每個人都要把退休活出第二份收入。我自己剛被退休時是一枚魯蛇，怎麼可能有「每天1小時，5年後出書」這種志向？

人生上半場假設每天有2小時45分鐘可以用，可能會投入在提升競爭力，以便職位、收入上被肯定；但下半場的每年1,000小時，是為了回答「我想成為怎樣的人」。就算後來沒有出書，至少我成為一個能管好自己理財的人，而我的日文學習從頭到尾沒有變現，不過這些都轉換為退休後的自信與自在，對我都很有價值。

「刻意練習」聽起來壓力有點大？但如果反問：「這1,000小時，如果不思考，讓它自動流向滑手機，長期我會快樂嗎？」

這1,000小時怎麼用，可能就是退休後會不會失去自我肯定的關鍵差異。

說到這裡，我在想，2026年要不要設定一件新的事，累積下一個10,000小時？10年後我會從奔六變成奔七，那又如何？

其實每年都有1,000小時，卻沒想過要把它變成什麼？人生下半場求的是愈來愈休閒是也沒錯，不過說不定加上一點自律，生活有重心，心能更自在。

也許，連我的廚藝都有救。