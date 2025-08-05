【找蟲趣4-1】黃仕傑／就愛蟲蟲世界

童年到成人 不變的找蟲熱血

常有人問，我是怎麼成為今天「多才多藝」的樣貌？認真回想，拯救我的應該是昆蟲──就是大小朋友看到都喜歡的甲蟲，獨角仙與鍬形蟲。記得小時候真的愛昆蟲多過讀書，有空就想上山抓蟲，甚至抓鳥、釣魚、畫圖等技能一應俱全，國中後因家人反對與課業壓力，只能將這些最愛深埋心底，直到二十一歲退伍後，右手因工作受傷，二十四歲峰迴路轉又回到昆蟲的世界。那晚，朋友問我要不要去貓空？當時我以為要上去泡茶，但已是晚上十一點多了，明天不用上班嗎？朋友說要去找獨角仙，我忽然想起兒時在山上抓蟲的回憶，塵封已久的世界再度開啟，一發不可收拾。

初期只是依循著記憶回到當年抓蟲的地點，例如圓山大飯店的後山、六張犁的墳墓山（現為福州山公園），靠著兒時經驗，以西瓜皮與鳳梨皮誘集甲蟲。當時也是Windows 98元年，開始使用電腦找尋相關資訊，得知台北市行天宮旁有一間「木生昆蟲坊」，便經常到這裡取經，不僅認識許多同好，大家也隨時交流找蟲養蟲的心得。

黃仕傑鏡頭底下姬深山鍬形蟲起飛的瞬間。圖／黃仕傑提供

昆蟲引領 踏足多元生態世界

那時的生活，是只要下班就直接上山，假日基本上就是排定台灣各地的山頭，工作至中南部出差時，也會順道拜訪蟲友或上山。而找尋甲蟲得學會認識植物，例如找獨角仙的樹是白雞油，找鍬形蟲的樹是青剛櫟。這段時間，除了認識各種甲蟲、螳螂外，也熟悉了各地的山區與林道。那時只要有空就是上山做野外調查，好幾次為了心儀的甲蟲差點跌落懸崖，但似乎老天爺特別眷顧，皆有驚無險地度過。而後透過好友介紹，我成為三立電視台節目《台灣全記錄》的昆蟲生態講師，正式有機會在電視螢幕前展露向自然學習的各種經驗。

2008年春末，前往熟悉的山徑時，發現一棵常有許多昆蟲聚集的大樹，只因擋住果樹陽光便被地主砍除，內心悲痛不已，下定決心自學攝影，開始努力記錄各種隨時會消失的環境與物種。同時因為並非每次找蟲都有收穫，便開始觀察樹上的植物，才發現附生了好多特別的蘭花與蕨類！於此自昆蟲世界跨足植物領域，開始學習栽種植物，成為植物愛好者，並經營無名小站部落格，以「熱血阿傑」為名，開始分享自己的生態觀察故事。

沒有莖、葉的大王花是寄生植物，因具強烈腐臭味而廣為人知。圖／黃仕傑提供

出書、錄節目 苦難化甜美果實

因緣際會下，2012年在天下文化出版了第一本自然觀察與攝影書籍《昆蟲臉書》，以昆蟲頭部（臉）為主軸，帶入生態行為與觀察故事；隔年出版《帶著孩子玩自然》，以自己帶孩子的經驗，加上台灣適合生態探訪地點的介紹，市場回響還不錯，此後幾乎每年都有著作推出，也有機會在《國語日報》科學版發表自然觀察文章。2015年跨出亞洲第一站前往非洲馬達加斯加後寫的〈馬達加斯加，出發！〉一文，更意外被收錄進教科書，成為國小六年級的國文課文。

好多人會對我說：「阿傑，你好棒好厲害！你是我孩子的偶像，他未來也要變成像你一樣的昆蟲專家。」有的家長告訴我，因為孩子不愛念書，只喜歡抓蟲，於是我就像是海上的燈塔。事實上，這一路走來的苦與難只有自己知道，工傷後的右手少了四根指頭，想拍照的我根本不知道要怎麼按快門，最後想盡辦法，以自行縫製特殊的綁手帶克服難題。想成為節目主持人的夢想也曾被朋友挖苦：「你不怕右手嚇到觀眾嗎？」但這些從未讓我放棄追夢，因為選擇的方向都是我真心喜歡、想做的事，就算有再多阻礙與困難，我也不會停下腳步。

寫下這篇文章之時，我正在婆羅洲帶領超過二十位親子探訪地球最古老的雨林，我們看了大王花、南洋大兜蟲，漫步在樹冠頂層步道，看著家長的笑容與孩子眼中泛出的光芒，我知道自己持續走在對的路上。