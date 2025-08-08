【找蟲趣4-4】黃光澄／我與我家的甲蟲

小一時，我跌入蟲坑

我從小就是YouTuber昆蟲擾西的忠實粉絲，因此學到許多昆蟲知識，當時我有幾個好朋友都在養甲蟲，加深了我對昆蟲的興趣。終於，在成為一年級小學生的同時，我也「跌」入蟲坑，開始養蟲了！

我第一次養的蟲，是鬼豔鍬形蟲，牠們是台灣的甲蟲，我和妹妹一人一隻，她的鬼豔鍬形蟲叫「富士山」，我的叫「小白」，很奇怪吧？因為鬼豔明明全身黑到發亮呢！有些甲蟲的壽命很短，富士山和小白變成成蟲之後，半年就死掉了，媽媽把牠們做成標本，放在書櫃上。

後來，我們還養過一些不同的昆蟲，例如妹妹從不會養蟲的幼兒園同學那裡「救援」的獨角仙，或是在朋友家的農園附近挖到的花金龜，我們還養過一隻叫「小可愛」的毛象大兜蟲。

另外，也有姨丈送的雞冠鍬形蟲和長戟大兜蟲，雞冠鍬形蟲半年後就死了，我們只能慢慢等待長戟大兜蟲羽化成蟲，牠來到我家時只有「一齡」，是剛從蛋孵出來的幼蟲，牠的蟲箱就在鞋櫃旁放了快三年，我們逐漸不抱期望，直到今年四月換土，發現牠結成一顆蛹，然後一個月後，順利羽化了！

我們把牠取名為「大雄」，因為我和《哆啦A夢》中的野比大雄同一天生日。由於長戟大兜蟲體型非常大，長度就有十三公分左右，一般的蟲箱不適合飼育牠，爸爸便買了更大的塑膠盒，鑽出一排透氣孔後，鋪上厚厚的水苔和幾根可以攀抓的木頭，為牠布置了舒適的家。

黃光澄飼養的鬼豔鍬形蟲「大雄」。圖／諶淑婷提供

微小甲蟲帶來的廣大世界

雖然我養過的甲蟲沒有很多，但因為讀書和朋友的分享，我還是認識了不少昆蟲，我最喜歡的蟲分別是「台灣細身三劍客」中的雞冠鍬形蟲、小巧可愛的日本小鍬形蟲，和分布在蘭嶼及綠島的特有亞種蘭嶼姬兜蟲，在我的想像裡，雞冠鍬形蟲是個性格活潑開朗、卻很愛到處找人麻煩的小學生；日本小鍬則是一名紳士，但是行動矯健；至於蘭嶼姬兜蟲嘛，應該是性格暴躁，喜歡和別人打架的青少年吧！

甲蟲的體型小巧，卻讓我的世界變大，例如增加了我和朋友的共同話題，交流養蟲的心得，出去玩的時候也會一起找蟲、抓蟲，蟲蟲讓我們不會因為長大而變得疏遠，反而感情更好。而為了甲蟲去參觀的昆蟲博覽會，也讓我每年都大開眼界，博覽會裡，除了甲蟲還有爬蟲、兩棲類，某些人很害怕或厭惡的蛇、蠍子、蜈蚣、青蛙、螞蟻……可能是另一群人心愛的寶貝，不能因為自己的喜好，就討厭、傷害那些生物；對於不了解的生物，我們可以多多認識，發掘牠們比人類優秀的地方。我也因為這樣養了一條玉米蛇「豆皮」，剛開始飼養時，牠只有二十公分左右的長度，現在已經有一百二十公分了。

夏季常可見到具諸多金屬色澤的白點花金龜屬。圖／諶淑婷提供

如果我是一隻甲蟲

但媽媽說，養完大雄後，我們家就不養蟲了。

對，你沒看錯，媽媽說，她只要想到那些昆蟲從幼蟲、成繭、羽化成蟲後，一生都在小小的塑膠盒裡度過，連飛都不行，還要打開塑膠盒蓋才能透透氣，吃著人類做的果凍，讓她心裡很難受，對這些昆蟲感到抱歉。

我一開始很不開心，因為我真的好想再養一些不同的蟲。但有些時候，我會聽到大雄的腳刮著塑膠盒的刺耳聲，而大雄已經是很幸運的甲蟲了，我知道很多蟲一生都活在更狹小的盒子裡。

仔細想想，如果我是一隻甲蟲，我當然會想要活在寬敞又自然的環境，雖然我也很希望自己能活得久一點，沒有野外的風險，每天又有從天而降的食物，不用擔心餓肚子……到底哪一種生活，才是幸福的呢？真的很難選擇。想了很久，我還是希望自己是一隻活在樹上的甲蟲，人類喜歡的是我的外表，但我喜歡的是活著的感覺──當然，附近不要有其他甲蟲，因為我不想打架。

現在，我每天都在照顧大雄的過程中，學習怎麼讓這些比人類壽命短很多的生物活得好一點，例如更換果凍的頻率、清洗蟲箱的方式、以空調和噴水控制濕度和溫度等，儘量不要讓蟲是因為人類的照顧疏忽而死掉，因為牠的生命和這個世界上每一個生命一樣寶貴。

●作者簡介： 黃光澄，綽號「澄澄」，寫過幾個故事，喜歡動物和昆蟲，只怕蜘蛛毛毛長長的腳，擅長躲貓貓。