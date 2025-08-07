【找蟲趣4-3】林翰羽／蝴蝶我來了

毛蟲蛻變蝴蝶 誘發濃厚興趣

記得那年，我如一般的大班小孩一樣在外頭玩耍，在自家的盆栽上看見了一隻宛如鳥糞的蟲子，媽媽告訴我那是鳳蝶幼蟲，並說「這以後會變成一隻漂亮的鳳蝶」，我非常好奇這樣的蟲子怎麼變成一隻在天空飛舞的蝴蝶？媽媽說我們可以每天來觀察，於是每天起床或下課後，我都會跑去關心那隻毛蟲的狀態，從尿糞狀的毛蟲到整隻綠油油的大毛蟲。然後，某天我發現牠不見了。我緊張地問媽媽：「牠是死掉了嗎？還是逃走了？」媽媽告訴我，牠應該是去化蛹了，而化蛹時可能會移動到其他地方。我們開始在周圍尋找牠的蹤跡，終於，媽媽在家中的水泥牆上發現了那顆蛹，我這才安下心來。

我同樣日復一日地觀察那顆一動也不動的蛹，到了某天早晨，發現那顆蛹的上方停棲著一隻漂亮的蝴蝶，而蛹只剩下空殼。這樣驚人的轉變，讓我就此對蝴蝶產生濃厚的興趣。

林翰羽前往中美洲時遇到的大型蝴蝶貓頭鷹蝶屬。圖／林翰羽提供

良友相伴 「怪咖」不寂寞

讀國小時，我依然常在短暫的下課時間於校園中尋找蝴蝶的蹤跡，並把每一次的發現向老師和家人分享。周末假日，爸爸會特地帶我到埔里抓蝴蝶，甚至做成標本給我。如今回想，我清楚知道，爸爸是因為知道我喜歡蝴蝶，才學會做標本的。那段時間，雖然偶爾會被老師或同學當成怪咖──畢竟旁人都在玩電腦泡網咖，我卻在外頭跑來跑去，觀看那些因為偏見而被多數人厭惡的蟲子。不過，媽媽告訴過我，「只要把一件事做好，不會遇不到懂得欣賞你的人」，所以我從未因此氣餒。

到了國中，透過同校的朋友認識了其他對昆蟲感興趣的朋友，我們經常相約一起騎腳踏車到附近的山上採集昆蟲，我因而與一位熱愛甲蟲的朋友相遇。我們常互相學習，我向他請益如何抓甲蟲、並學著飼養，而他也開始在自家種起蝴蝶的寄主植物進行觀察；如今這位朋友已是這個領域的佼佼者之一，我們的友誼不曾中斷。

分布於新熱帶地區的紅柔眼蝶，有五個亞種。圖／林翰羽提供

認識蝴蝶之難 關鍵在植物

在認識這些蝴蝶的過程中，最困難的並不是在校園中被他人用異樣眼光看待，也不是找不到同儕的認同，而是因為無法在野外正確地識別蝴蝶的寄主植物！

什麼是寄主植物呢？每一種蝴蝶的幼蟲可能只吃某一種或某一類的植物而已，而蝴蝶媽媽大多也只會將卵產在寶寶會吃的植物上，這些被牠們選擇的植物，便被稱為寄主植物。

所以學會認植物，是觀察每一種蝴蝶一生的必備技能，加上某些植物又只生長在山上，因此若能把植物種在自家，便能解決要常常上山採集葉片的時間與勞力。於是我也花了許多心思在學習如何把植物種好，並耗費很多時間在各個花市找尋那些為數不多的寄主植物們。

學會辨識植物的過程，其實比辨認蝴蝶還要艱辛，即便翻爛了手邊的植物圖鑑，到了山上依然像張白紙一般，腦海浮現的圖鑑相片無法和山上看到的植物做連結，這讓我困擾很久。

直到某天，我在當年和朋友相約的那座山上做著跟往日一樣的觀察與採集，也順勢瞄了一些周圍的植物，突然，我好像知道那是誰了！我把植物枝條與葉片採集回家與圖鑑比對，果然沒錯！奇怪的是，明明在這座山看過好幾次這樣的植物，但我在此前卻都認不出來，這次卻像突然開竅一樣，意識到它可能就是我在尋覓的植物。我想，這就是日復一日地翻閱圖鑑，與野外觀察累積後的結果吧！

現今的網路時代，取得各式各樣的知識比當年更容易，要認識同好也更簡便，但身在這樣的時代，還願意踏上野地進行探索，身體力行將經驗與知識融為一體，我想是更加困難的。但我相信，只要有家人或同儕友人的引導，愛好者將會一直存在，並將許多有待探索的生態知識空缺，一點一點地填補起來。

白蛺蝶的幼蟲，二齡後幼蟲頭上具有兩根枝狀犄角。圖／林翰羽提供