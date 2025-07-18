陳思齊／房裡的光是藍月光

連續多日將書籍衣物寄回南部，房間只剩下低語的水龍頭，還有夏夜細雨狂歡鐵窗外。是要告別了，我在台北的最後一夜，翻來轉去，冷氣機保持沉默，我伸手扭開電扇，而它只是沉吟，似動非動，徒留天花板上一塊圓形藍光。

是這寂冷的藍光，溫暖了我五年。

初到此地，我只是一個租房的、沒考上正式的代理老師。阿嬤聽聞長孫北漂，也不挑日子，便由高雄僕僕而至。

「厚！你這所在……袂䆀啦！清涼，視野好！」阿嬤坐在小窗前，笑盈盈地抹去額上汗珠，望向樓下社子市場。阿嬤說客套話，我不失禮貌地乾笑。叔叔晚到，搬來一個大箱，拆開是一台電風扇。

「你爸說這裡欠一台電風，阿嬤替你買來了。」這是一台使用旋鈕控制的直流節能扇，我忙接上電源、扭開，襲襲涼風吹皺了阿嬤跟叔叔身上半濕的衣衫。寒暄畢，他們剛下樓，不一會又敲響我的門。

「差點不記得，阿嬤手中有一本冊，愛予你『蓋印章』。」阿嬤攤開她的手掌，讓我的大拇指緊緊壓在她柔軟的掌心，據說這樣就會金榜題名。

「其他孫？嘸，這是留予長孫欸。」我扶著阿嬤，艱難地下樓，揮別。熄燈後，我發現電扇的電源燈投射在天花板，籃球大小，幽幽地像一隻定在空中的遊牧水母，成了藍色的月光。從此，我的房間天天滿月。

但我的試途並不圓滿，分數榜單，奚落避諱，已成家常。不小心通過初試，反而是最痛苦的時候，備課備不完，狼狽自棄地倒在床上，但見藍月光，遲疑片刻，又起身了。阿嬤後來住院，電扇似有感應跟著秀逗，上一秒比蠅振翅，下一秒強似颶風，修也修不好，枕邊人常質疑為何不換一台？我不作聲。在第五年的最後一場考試後，萬念俱灰的我正在期末監考，卻被同事拉出教室慶祝，上榜了？上榜了！就這三個字，我再也來不及告訴阿嬤。

收拾完行李，我抱著電風扇，終究決定拿去回收。走在街頭，葉片迎風再次轉動，我看見藍光汩汩從馬達溢出，浸潤衣褲、流淌在馬路上，暈染整片台北到遠方。到回收站，我低著頭將電扇交出去，因為我哭了，哭得很慘。

●少子化時代裡，代理教師考試、求職之路不易，作者備嘗艱辛，親情是支撐信念的力量，這份關懷彷彿凝聚在電扇電源燈投影的圓形藍光上。那藍光，「幽幽地像一隻定在空中的游牧水母」，成為作者的藍月光。意象美麗，令人難忘！──宇文正