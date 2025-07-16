黃以宸／不再「目中無人」

長久以來，我都有無法辨識臉孔的困擾。人群中很難認出相識的臉孔，偶爾路上與朋友巧遇，對方朝著我打招呼，我往往腦袋空白認不出眼前這張臉是誰，只能微笑回應，好在交談之後，聽見他的聲音方能從每個人獨特的聲線分辨出他是哪位；看電影時分不清角色，只能粗略以性別、年紀來區別，當男主角與反派扭打對峙，看不出哪個角色處於上風，因為長相對我來說都很相似。

直到大學念了腦科學，才豁然明白這情況稱作「先天性臉孔失認症」，也稱「臉盲症」，是一種大腦辨識臉部能力不足的認知障礙，臉盲症患者視覺處理和智商都與常人無異，不過牽涉到臉孔的辨識就出現困難，雖然腦科學解開我從小到大「識人不清」的原因，但「臉盲」目前沒有治療方法，只能靠一些外在的提示，例如髮型、眼鏡、衣著習慣、聲音等等來記住朋友的臉孔，避免社交場合認錯人或認不出來的尷尬；好在我的職場和社交圈都還算單純，利用視覺提示的輔助皆能應付，尚且不至於因為「識人不清」而鬧笑話。

不過隨著兩個孩子相繼上學，我的社交圈突然拓展許多，包含兒子女兒各自的同班同學與家長們、各科老師們、才藝班同學與老師、過去曾經同班過的同學與家長等等，為數眾多的陌生臉孔等著我去記憶，偏偏有點無能為力。漫步在住家附近，時常遇到同學家長親切地打招呼，但因為臉盲的緣故，我對於這些臉孔總覺得陌生，雖然我並非冷漠無禮不主動打招呼，但臉盲卻讓我容易被旁人誤會成「目中無人」般冷漠。

兩個孩子知道我的困難與灰心，每次一起出門都會自告奮勇擔任媽媽的「提詞機」，只要遠遠看見認識的人，他們便會悄聲提點我「迎面走過來的阿姨是某某同學的媽媽唷！」，貼心的提醒，協助我解決「目中無人」的尷尬，也不再被誤會是冷漠的人。雖然先天性臉盲帶給我生活上的不便，但看著兩個孩子貼心陪伴，幫忙想辦法化解誤會與尷尬，對我來說也是莫大的欣慰。