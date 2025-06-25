慧音／懂得轉彎的孩子

聯合報／ 慧音

我削好蘋果切片，暫泡鹽水阻隔空氣，防止褐變。

外子請次子拿一些蘋果下樓給公公享用，他腦中浮現過往常被回絕的經驗，便告訴外子：「不用啦，他們不吃，阿公會說他的牙齒咬不動，會說你們吃就好。」外子仍催促次子，我在旁勸說：「你先拿下去，如果阿公阿嬤不需要，再端上來就好啦。」

後來，次子直接跑到樓梯口與祖父母對話：「阿公、阿嬤，你們要吃蘋果嗎？」在樓下客廳看電視的公公應聲：「好啊！拿幾塊下來。」

我會心一笑，摟著次子肩膀，誇獎他知道變通，是個懂得轉彎的孩子，不與父親不休、僵持不下，做得很好。也順勢提醒一旁的長子和老么，往後遇到任何事情，這樣處理就對了，一味執著、抱怨是解決不了問題的，要穩定情緒、靜心思考，然後做出判斷，用數據說服、行動證明，用可行的方法讓事情圓滿落幕，轉個彎一切就不同了。

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