慧音／阿嬤抓背

聯合報／ 慧音

偶然在網路上看到歌手許茹芸敘述其母罹患後的狀況：「隨著病情發展，她開始不喜歡出門，不喜歡說話，不喜歡吃東西，慢慢地，她不再給我很多反應。」讓我心有戚戚焉。

前年某天，如常騎機車赴市場採買，途中因雙腿無力連人帶車摔倒在地，幸好小鎮車少步調慢，路旁攤販也隨之協助，在家人陪同前往醫院檢查後，確診為巴金森氏症。在那之後，儘管按時服藥得以延緩症狀，不影響日常生活能力，但母親變得不愛出門，加上失眠、胃口不佳而顯得情緒低落，總獨坐客廳閉目不語。問她哪裡不適，也只會得到「沒有，就是覺得累」的回應。

上次回家，次子頻頻撒嬌讓我幫他抓背，母親在旁覺得好笑，主動說：「過來，幫你抓。」次子真的挨過去，「上面一點，右邊一點，再下面一點，對對對！就是那裡！」毫不客氣地指揮自家外婆，卻也逗得她笑逐顏開。「有舒服嗎？」「嗯！阿嬤的指甲很尖，好舒服，謝謝阿嬤！」

見母親展露久違的笑容，感動之餘趕緊拿起一旁的手機捕捉此刻的溫馨畫面，看來往後我得更常帶兒子回娘家，好讓母親重拾笑容。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
母親 阿嬤 巴金森氏症 家人關係 祖孫之間

逛書店

頭腦好的人說話前思考的事：第一本！將「思考維度」融入於「溝通法則」的工具書

NT$ 315

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

慢速工作力：快時代的慢技術，3大原則擺脫倦怠、鍛造更高成就

NT$ 315

延伸閱讀

【靜心之道‧徵文優勝作品】劉家麟／只含一顆，就剛剛好

【靜心之道‧評審短評】凌明玉／在生活中接住靜心的瞬間

慧音／阿嬤抓背

包子逸／美髮俱樂部

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。