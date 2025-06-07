劉昭儀／蘿蔔糕會不會比較乖？

最近常跑客庄市場，看到客家族群善用當令食材，惜物愛物，利用各種手法，變化出食物多樣性，或延長食材的食用周期，產生獨特內涵的食物文化，因而讓我的廚房增加許多素材，端出更豐富的好味道！

我最喜歡在不同的市場，挑選被自己畫重點、想深入鑽研的食材，買回家試吃比較。米食製品多樣、豐富且精采的客家粄類食物中，最普遍的應該算是「蘿蔔糕」了！每個客家媽媽都會的手作蘿蔔糕，從蘿蔔的選擇、分切的粗細口感，還有在來米粉比例、軟硬程度的拿捏……都是國家級（誇飾法）的最高機密。而我透過每一次的料理，品嘗到的不只是食物純粹鮮甜的味道，更在煎蘿蔔糕的過程中，領悟到身為家長的重要功課。

手作的美味，有如孩子的獨特

在市場選購時，我也曾嘗試選購那些整齊劃一、工廠大量製造的蘿蔔糕，但真的食之無味，此後直接跳過，反而更青睞客家媽媽擺攤、限量手作的非規格化產品。也許外觀平凡無奇、沒有油亮光澤，但內在的真材實料卻值得細心品嘗。

看看我們的孩子，在學校就如同工廠的生產線，總是要求守規矩、不逾矩；但作為家長，至少我們要懂得欣賞孩子的有稜有角或不按牌理出牌，甚至願意讓他們知道，自己的獨特性很重要，值得被好好珍惜。

在家煎蘿蔔糕，就從切塊開始。大小、厚薄決定口感與烹調的時間，沒有標準答案；你必須要在下刀切塊後感受蘿蔔糕的軟硬程度，才能確認怎樣的尺寸，是待會兒下鍋後最適合煎鍋大小的排列，並且接著能輕鬆翻面，不被擠壓造成破損。油量多寡與爐火大小，當然是決定蘿蔔糕好吃與否的重點；更重要的是翻面時間的掌握──不能急！要耐心等待溫度與時間淬鍊後的梅納反應，也許有人喜歡清爽白淨，也有人追求煎恰恰的焦香；如果再搭配不同沾醬，比如加了蒜苗碎的醬油膏，或是再混合桔醬增添風味，讓入口的好滋味，自由選擇加外掛。每塊蘿蔔糕都有各自合適的烹調方式，依據不同的情境，自然也會有不同的食客欣賞品嘗。

教養裡的煎蘿蔔糕哲學

有沒有發現？陪伴孩子成長的過程，就如同煎蘿蔔糕。客家手工米食無法如同工廠的規格化產品，每塊的含粉量、飽水度，還有蘿蔔分切的口感都不一樣；不同的孩子在不同階段，會各自呈現不同的能力與興趣專長，無須比較，盡可能地支持孩子適性發展。

所以，蘿蔔糕不一定要切大塊才是豪氣，也不要以為切小塊就保險；煎熱煎熟煎香的火候控制、翻面時間、力道技巧都不難，重要的是掌廚人是否能依據家庭的爐火與選用的鍋具，還有家人食用習慣，找到最理想的料理方程式。

好比從開始切塊就先搞清楚軟硬組成與新鮮程度，有如我們從親密的相處來理解孩子的能力與想法；至於有沒有給孩子不足的支持或是太多的負擔，就像下油太少容易焦，太多又怕膩口；又或者是否足夠自主的環境，能容忍孩子自由發展，就如同明知鍋熱再下鍋，但到底如何掌握得恰到好處？雖然成長不能重來，而家長涉入太多，或片面的決定，會不會就像有時因為沒把握、怕沾鍋，或因心急不停攪動翻看，反而壞了火候、形狀與時間才能醞釀出的好味道？

所以，家長煎的蘿蔔糕不可能每次都完美。即使端上桌是全家共享，每個人也各有喜好，無法統統滿足。有時看到餐廳推出的廣式蘿蔔糕，用料澎派又豪華，油油亮亮令人垂涎三尺；回頭看著自家食材單純又實在的純米蘿蔔糕，我都要提醒自己時時複習並反省：每次煎蘿蔔糕的過程，都是充滿愛的修練。

當我在爐火與鍋前愈發熟練，就能更享受料理的過程與結果。最棒的是，將整盤蘿蔔糕端上桌後，全家一起大快朵頤，或許美中不足，但所有熱騰騰的滋味，都將是家人心中最溫暖又深刻的味道。