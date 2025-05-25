wendy／面對父母晚年，就是陪伴

聯合報／ wendy

看到4月21日作者李廖潘子的〈自己的父母自己顧〉，不禁會心一笑，想到多年前不知為了哪樁事和外子大吵一架，他氣得脫口而出：「以後自己的媽媽自己顧！妳顧妳媽，我顧我媽！」那時我心中暗想，你家弟妹都在國外，我有四姊弟，看誰會顧誰？

這幾年，八十多歲的和媽媽，原本都獨立生活在與南部，隨著年紀愈來愈大，需要人陪伴照料及固定就醫看診。婆婆盼著外子提早退休陪她，孝順的他做到了，每周台北中壢兩頭跑，雖是母子情深，但與老人家相處的習性與偶有摩擦，他終於流露羨慕的眼神，嘆道：「妳們家有四個人輪流，真好！」

堅強獨立的媽媽，八十歲後經歷幾次大手術，耗損了她的意志與體力，以往健步如飛的人現在寸步難行，生活上愈來愈力不從心。皆住在北部的我們，這兩年開始輪流排班回家陪媽媽看診、聽醫囑。一方面，我們也分別請了外籍看護協助分擔生活瑣事，好讓我們有更多的時間專心陪伴，希望她們最後的生命記憶是帶著歡樂離開，彼此都不要有遺憾！

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