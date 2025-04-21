李廖潘子／自己的父母自己顧

多年前到台中探望一位久未謀面的老友，才知道他和妻子結婚十多年並無生養孩子。問他原因，他說結婚時夫妻倆便說好只養寵物，不是想當頂客族，而是岳母身體不好，他的母親也年邁體弱，皆需要人照應；夫妻倆平日住台中工作生活，周末假日再各自回外縣市的原生家庭陪伴自家父母。

一開始他母親偶有怨言，為何要找一個母親身體不好的女人結婚，多年後，更加年邁的母親才接受兒子的選擇。老友認為，妻子和他一樣是專業人士，對工作充滿熱誠，若要求她生育孩子，又要照顧婆婆和娘家母親，定會身心俱疲。最後他表示，自己的父母自己顧，是天經地義之事。

我很認同他的想法。近年，我身邊的已婚親人也出現「自己的父母自己顧」的現象。二姊和二姊夫住花蓮，三個女兒成年後離家，僅剩夫妻倆。疫情後的第一個舊曆年開始，住桃園的大外甥女和先生各帶一個女兒回原生家庭吃年夜飯，爾後，大外甥女有假期便獨自回花蓮陪伴，她先生則回台南探望父母。

幾日前，與另一老友通話，她說最近和先生晚間六點一起出門，各自送晚餐給住在附近的老母親，陪老人家吃晚飯、話家常或看電視，直到十點再回到家中相聚。這也是一種自己的父母自己顧的方式。

傳統社會要求媳婦照顧孩子，又得照顧公婆和娘家父母，職業婦女根本一輩子蠟燭三頭燒燒不盡。如今台灣社會老化現象嚴峻，若能實踐「自己的父母自己顧」，對已婚婦女真是一大進步。站在老人家的立場，由自己養育的孩子來照顧，內心也會更幸福。