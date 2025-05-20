王如斯／我是男生，我喜歡粉紅色

拜讀3月27日作者洪琬婷的〈拋開顏色與性別的成見〉，我想談談我家兒子，一個喜歡粉紅色的大男生。

兒子從小就長得白淨，常被誤認是女生。他幫自己選的第一個玩具，是全套粉紅色家家酒，第一件衣服是紫紅色、胸前繡有漫畫人物凱西的連帽外套。兒子的「購物癖」當然引來長輩極度的不認同與焦慮，擔心這男孩以後會「娘娘腔」──潛台詞就是「同志」，這才是他們最深層的焦慮。而且一個喜歡玩家家酒的男生長大後能有什麼出息？卻忘了世上許多米其林廚師都是男性。

這些負面情緒，自然轉向我這個「當媽的不會教」，但我覺得顏色和玩具沒有性別，大人無須刻意設下框架，所以我一點都不想把兒子改造成雄糾糾、氣昂昂的「男子漢」。

進入青春期之後，兒子告別了玩家家酒的童年，轉而喜歡玩模型飛機及一切與飛行有關的事物，加上在學校和幾個女生談了幾場似有若無的小曖昧，長輩們終於放心，感謝列祖列宗保佑孫子「回到正軌」。

但這「正軌」並未維持幾年，兒子上大學後粉色上衣再度上身，女友還幫他擦上七色彩虹指甲油，小倆口高舉彩虹旗一起參加當年支持同婚的大遊行。長輩眼中的種種不宜，在兒子年輕的世界裡從未被同儕排斥，相反地，他在學校挺活躍、朋友挺多的。

偶爾發生的趣事，是有同志私下對他發出交友邀請，兒子的處理方式是清楚表明自身性向，並尊重對方的性傾向；其中，有的同志和他成為好友，也有的就此消失在茫茫網海。

兒子如今在法界服務，斯文氣質頗受女性案主青睞。我很感謝他在學業跟事業上從沒讓我操心，他則感謝我一直支持，讓他能盡情做自己，並努力成為更好的人。