洪琬婷／拋開顏色與性別的成見

今年的冬天較往年長，新聞報導提醒民眾注意保暖，發現女兒的冬衣似乎過小，也該走進童裝店採買更新了。

回想過去踏進童裝店的經驗，老闆娘總會把男孩和女孩的衣服分開，方便引導顧客尋找自己想要的衣服。然而，當我想尋找褲子時，除了瀏覽放置於「女孩區」的款式，也會往「男孩區」望去，但只要一移動，便會換來老闆娘急促的提醒：「這是男生的哦！」我感到困惑，為什麼深色的褲子就是男孩限定呢？當我表達不在意時，卻隱約感受到老闆娘的不悅與不解，彷彿我觸犯了某些禁忌。

繪本《粉紅色影子的男孩》便提及藍色總被視為是男生的顏色、粉紅色則是專屬女生的顏色，然而顏色本身是中性的，喜歡什麼顏色也是個人自由，無關性別與年紀。這個故事的發想，是作者史考特．史都華的兒子，喜歡迪士尼的艾莎女王，也喜歡穿裙子及跳舞，卻在幼兒園被同學取笑；史考特為了表達支持，決定打扮成艾莎女王陪兒子上街，影片感動了無數網友，更因此催生了這本繪本，鼓勵每個人勇敢做自己，並接納每個人的喜好與決定。

在傳統思維裡，總認為男孩不該玩洋娃娃，女孩玩汽車則是太過男孩子氣，其實物品本身不該被擅自界定，也不適合被貼上特定標籤，就如前面提到的褲子，只要款式喜歡又尺寸合適，何必刻意以性別區分呢？

讓我們在孩子面前做榜樣，學習做個不帶偏見及刻板印象的大人吧！