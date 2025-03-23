撒比娜／成為長者出外探險的助力

台灣邁入超高齡化社會，除了新聞上的數據，近幾年深刻感受到長者人口比例的增加，大眾運輸、清晨與日落的公園、醫院診所、百貨公司、市場宮廟……都能見到更多的長者。對一些行動自如的長者而言，他們雖然已從工作場域退場，仍有不錯的體能足以出外運動、購物，甚至在社區大學上瑜伽、太極、社交舞，會如年輕人在鬧區閒晃購物得樂不思蜀，也學會在喜歡的餐廳享受美食。他們也許享受屬於一個人的自由無拘，同時亦渴望能與人交談互動。

好比我在市場挑魚貨時，會有老人家探頭來詢問這個時節適合吃白帶魚還是鯖魚。在衣物攤挑選衣裙時，則有氣色紅潤的銀髮阿婆靠過來問：「妳覺得我穿紅色比較年輕還是藍色比較高雅？」然後看到我手裡的鵝黃風衣，便稱讚挑得好，時髦有型，比百貨公司買的還要時尚。在公車站，鮮少搭公車遊漫城市的資深旅客，會不安地向候車的學生或上班族詢問這是往北還是往南的車。捷運裡也常有四處張望的敬老卡友，問同車廂乘客往海邊或溫泉區的方向，看似正在建立穿梭城市四方的輕旅行模式。在新開的文創餐廳，一位長者獨自入內，看到充滿藝文詞彙、寓意深遠卻艱澀難懂的菜單，為了不知要點哪樣餐點發愁，會小心翼翼地靠近我們桌邊，詢問哪款套餐較為清淡。

在我們生活的城市裡，將有更多的長者出現在生活周遭，正在努力融入數位社會與新潮世代，走出他們的舒適圈。我們視為輕而易舉的食衣住行育樂，對他們而言或許是結束漫長勞動歲月之後的人生新探索。城市的地景變化太迅速，已經不是他們熟悉的城市景象與律動，隨著退休、子女離家或喪偶等生命形態的變化，可對話的親友愈來愈少，日子愈感寂寞悲涼。因此面對能出外行走「探險」的高齡長者，在他們探索的路途上，我們也不要吝惜回應，每每親切的交流，就能讓他們感受在戶外趴趴走的樂趣，也有助身心健康質量的提升。