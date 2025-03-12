羅桂芬／陌生來電接不接

時間過得好快，又到了每三個月一次的媽媽回診的日子，大清早開車回娘家載媽媽到醫院，看完診拿了慢性藥，趁著好天氣再轉到菜市場採買生鮮蔬果。回程媽媽顧慮我下午有線上課程，堅持不讓我陪她上樓，趕我回家休息做準備。

離開不久，手機鈴聲響起，行車中瞄了一眼，是陌生來電，猜想八成又是詐騙或推銷，照常選擇不接。過了兩個路口，鈴聲再響起，仍是那個號碼，心想對方還真是敬業，默默在心中回了句抱歉。就在我停等紅燈準備上高速公路之際，鈴聲第三度響起，這回我猶豫了，短短幾分鐘之內的連環叩，心底總覺得有點怪，忍不住按了接聽鍵，沒想到電話那頭急促傳來：「喂，我是七樓的鄰居啦！妳媽媽說她忘記帶鑰匙，進不去！」

老天爺，原來如此！我連忙道謝，掉頭趕回去幫媽媽開門。看到她扶著菜籃車坐在家門外等待，孩子般企盼救援的模樣教人好心疼（怕麻煩他人的媽媽堅定婉拒鄰居邀她進門小憩的提議）。真慶幸自己臨時改變心意接了電話，否則來回穿梭在高速公路的車陣，不知媽媽還要枯等多久。謝天謝地，謝謝那幾個攔我車速的紅燈，更謝謝鄰居熱心幫忙通知。

隔周再度見到陌生來電，手上正忙著無暇應答，後來無意間發現連續三天的未接來電是同一組號碼，想起媽媽忘記帶鑰匙之事，好奇驅使下回撥，這下又得到令人意外的回答：「羅小姐，我們是○○銀行，您的提款卡掉在ATM機台邊，打了好幾次電話都沒人接，請儘快來領回喔！」

掛了電話立刻檢查皮夾，果然不見提款卡蹤影，想起三天前的確有前往銀行操作ATM，事後以為卡片已放回夾層，沒想到陰錯陽差，薄薄的卡片落地毫無聲息，向來行事謹慎的自己竟渾然不知。何其幸運被銀行人員拾獲，又不厭其煩來電，否則若是落入歹徒手中麻煩可大了。

這些事讓我想起十多年前第一次接到詐騙電話，由於對方明確說出我在知名網站的購書明細，當下還真以為付款出了問題，所幸愈聽愈覺得不對勁，掛上電話免除破財之災。

之後詐騙電話橫行全台，一連串與之交手的經驗，讓陌生來電幾乎成了拒絕往來戶。然而回想這兩次經驗，陌生來電當真不能一概而論，只是接聽與否究竟躲過哪些？又錯過哪些？悉屬後見之明了。