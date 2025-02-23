恆晴／探索多元的人生

這個世界是由時間軸與空間軸組成的諸多景致，當我們時常在兩點一線的固定點中常規式地行進，往往就會錯過一些生命中的美好。

過去一星期以來，已經在路旁的樹上、學校的矮籬上及公園的草地上，連續三次看到曳著灰棕棕毛茸茸大尾巴的小松鼠，由於過去從來不曾這麼近距離、安靜地面對面，那小巧的臉龐、靈活的雙眼、細緻的指節，讓我駐足良久且印象深刻。

回想半年前，仍在科技業中，日日夜夜與跨國團隊共同合作、解決問題、尋求策略、達成目標，在技術高速發展與全球時區的差異下，幾乎天天都在匆忙的路程與密集的會議中度過。終於，在達到職涯的里程碑後，幾經思考，決定急流勇退，持續探索更多元的人生。

數天前，是隔壁學校年度社區路跑的日子，曾經，我的孩子也在這所眾人翹首盼望的女中就讀，也曾在高中三年參加年度路跑，然而我卻因為工作繁忙，錯失參與這個過程的機會，無法目睹她在這當中的努力、掙扎、奮鬥與突破。現在，當她已經從高中畢業、進入大學就讀的時刻，我才得以因為退休，而有機會見到這些優秀孩子們的熱情與丰采。

人生，有捨才有得。退休不是停止齒輪的轉動、消極過生活，相反地，適當地駐足，將使我們有更充足的時間，重新審視與定位人生的優先順序，並得以有更大的彈性，去瞭解並追尋生命中的各種可能性。