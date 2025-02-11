柏芮／孫子會如何記得我

友人退休後，回到南部老家整修父母的舊宅，除了居住在充滿記憶的房舍之外，還有好大的院落可以蒔花種菜。她的幾個外孫每逢寒暑假就回阿嬤家，過一過無憂無慮、可以盡情玩樂的鄉野生活。她說：「我希望他們以後回憶起阿嬤，會想到這段鄉間的快樂時光。」聞言不禁也想，我這個在台北帶孫的阿嬤，會讓他們記憶起的又是什麼呢？

小時候在我們家長大的孫子，後來遷往其他城市念小學，偶爾回來，我總會準備幾樣他常吃的菜──必須承認，實是因為我也只會那幾樣。其中必定有道很簡單的菜，就是韭菜炒蛋。其實，最初是基於蔥太貴了，這才用韭菜取代，沒想到恰好對了孫子的脾胃。據說，他還曾請他媽媽在家煮這道菜，不過他媽媽將韭菜切成長段而非碎末，導致雞蛋像是配角，孫子覺得根本不一樣，還氣哭了。

後來有一天，班導師出的周末作業，是要他們陪媽媽做一道菜，並附上作法和照片。那個周末他們一家早早排定要去露營，無法在家完成作業，於是交給阿嬤我來代勞了。孫子指定的菜自然是這味韭菜炒蛋。第一次帶著手機到廚房，簡單的切菜、打蛋、下鍋、盛盤，卻要慢動作地在每個階段都停下來拍張照片記錄，難得這麼正經地按部就班，煞是有趣。原來網路上的食譜都是這樣做的，那我是不是也成為「網美」了呢？看著完成後的分鏡圖文，自我感覺良好地點點頭，果然是色香味俱全！

高興這一次的「成功演出」之餘，我忽然想到：是啊，以後孫子對我的記憶，想必就是韭菜炒蛋了。