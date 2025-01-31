【年菜就愛這一味‧插畫展】許茉莉／媽媽的戰場

每年的年夜飯，對我媽來說，就是一場年度大戰。從我有記憶起，媽媽總像魔術師一般，在除夕當天，為一家十二口變出一桌滿漢全席：粉蒸排骨、鮮蝦粉絲煲、香菇竹笙雞湯、自製滷豆干、紅燒魚……甚至連桌上的糖果都是她親手製作的棗泥核桃糕。

但這樣的盛宴，其實是用汗水和疲憊換來的。戰爭從除夕前一周就開始，媽媽清晨即奔赴市場，返家後立刻投入廚房，撿菜、蒸糕、醃肉，忙到連喝水都嫌奢侈。年少的我只顧著和弟弟嬉鬧打架、偷吃糖果，卻不懂她的辛苦。

長大之後，我試圖接手這場「戰事」，才知道這不僅關乎廚藝，更是一場對體力與毅力的考驗。如今我終於明白，媽媽的汗水與怒火，藏著對家人滿滿的愛。今年，我已準備好成為她身旁的士兵，一起守護這場屬於家的團圓大餐。