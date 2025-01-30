【年菜就愛這一味‧插畫展】swawa╱大人味的年菜

小時候不明白團圓飯桌上為什麼總會有這道色香味不具全的菜，感覺是道不受歡迎的年菜，可是媽媽總在接下來的幾日吃得津津有味。

「是不是因為大家都不愛吃，媽媽只好自己默默處理？」想不明白，也不想勉強自己吃，真希望媽媽來年不要再煮這道菜。

有一個說法是，孩童的舌頭因為具有敏銳的苦味受體，因此特別排斥帶有苦味的食物，但隨著進入青春期，敏銳度會漸漸下降。某年的大年初一，彷彿被按下某個神祕開關，我竟品嘗得出這道「色香味不具全」的長年菜的美味了！不是苦也不是澀，菜葉經由一夜的浸泡及覆熱，變得更加柔軟，包覆著濃郁的雞油，一口吃下化在舌根，有一種妙不可言的滋味。

後來才知道，這妙不可言的滋味是來自芥菜。芥菜會被選來當作長年菜，原因是芥菜為蔬菜中葉子最長、最大的，象徵長命百歲。由於芥菜的種子就是做芥末的原料，葉子也自帶一股特殊香氣。芥菜放入雞湯烹煮後，初始仍有些許苦味，但愈煮味道會愈甘甜，於是也有了苦盡甘來的深層意涵。

長年菜沒有大魚大肉的豐美，賣相也不佳，但始終在年菜裡占一席之地，因為這道菜是祝福，是期待，也是只有大人才懂的滋味。