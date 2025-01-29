【年菜就愛這一味‧插畫展】貓小姐／這鍋有魚

扁魚乾下鍋爆香的時候，方圓百里的饞貓都來了。

年夜飯桌上，我們家沒有身價不凡的白鯧魚，但火鍋湯底必然沉著暗自噴香的扁魚，不見魚形，卻隨著火鍋沸騰之浪，湧起一波又一波醇香的海味。

不知母親哪裡學來那一手爆扁魚的好功夫，當油溫將扁魚香帶到高潮之際，加入大白菜拌炒片刻，再加白開水略煮，然後倒入電火鍋中。

沒有花式火鍋料的年代，金針菇、白菜、豆腐、豬肉片，蘸著也自帶扁魚香的沙茶醬，打上一顆生蛋黃，就是華美的年菜滋味。