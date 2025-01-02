莫茲婷／憤怒是本能，但愛才是終極選擇

許多人都聽過「愛之深，責之切」這句話。此話並未說明「愛」與「責」之間的深層關聯，卻常在我們的日常生活中上演，例如當孩子打翻牛奶、感冒生病、摔倒受傷或晚歸時，最親密的人常會脫口而出讓人感到洩氣的責備話語，這不僅讓對方受傷，也讓關係中累積了無形的距離與壓力。

代代相傳的反應模式

當我們受挫或脆弱時，渴望的其實是親密之人能給予關心、安慰、保護、支持及協助，才能幫助我們重拾安全感，在生活中穩定成長。然而，當這些期待落空，不只會感到失望，甚至產生被遺棄的恐懼。

「恐懼」這一情緒，經常促使我們在親密關係中產生「戰」或「逃」的反應。

「戰」，即不甘示弱，甚至以憤怒的方式攻擊或指責對方，這是出於對對方或自己的失望；而「逃」，則是築起一道防護牆，透過冷漠或忽視來遠離對方，以避免再次受傷。無論是「戰」或「逃」，這樣的互動模式最終在親密關係中留下隱性傷痕，使人輕易感受到「我是不被愛的、是不夠好的」，重創內在的安全感。

許多父母在成長過程中也經歷類似的互動模式，他們的父母未曾示範情緒的正面表達，或引導他們如何有效調節情緒，因此在壓力大或失控時，便可能不自覺地重複過去在原生家庭中學到的互動模式。這是他們熟悉的情緒反應方式，進而在代際間持續傳遞這些負面模式。

憤怒背後的真正情緒

我們可以理解父母為何深信「愛之深，責之切」或選擇「用憤怒表達愛」：當父母的脆弱被觸及、安全感崩塌，恐懼會伴隨而來，而憤怒攻擊是第一時間的本能反應。憤怒是一種強烈且即時的情緒，能在瞬間釋放壓力，但它也經常掩蓋了其他脆弱情緒，好比焦慮、無助及害怕。

例如在前文中，當母親得知女兒遭受不當騷擾，除了對肇事者生氣外，內心也可能自責未能保護好孩子，甚至擔心自己是否是個不稱職的母親。她可能對無法掌控家人的安全而焦慮，甚至被「萬一」的災難化思維給淹沒。然而這些情緒往往被迅速轉化為指責孩子的憤怒，藉此將自責和焦慮感轉移出去。這種「戰」的反應會讓孩子選擇「逃」，築起一道牆遠離母親的怒火。更遺憾的是，這樣的憤怒讓孩子誤以為自己是問題的根源，無法理解其中隱藏的關愛。

如何打破負向循環

若要改變這種模式，父母可以透過相關書籍、心理成長課程或個別諮商，先學習覺察並分辨自身真實情緒，例如擔憂、害怕或失望。

當自己處於脆弱狀態時，除了覺察，也學習照顧好情緒，例如安排獨處的時間、設立健康的個人界線，或嘗試向信任的朋友傾訴，如此同時是對自己說：「我是重要的！」此外，建立支持系統分擔壓力也很重要，育兒是充滿挑戰的過程，單打獨鬥易耗損身心。

當父母在穩定的狀態下與孩子溝通，以傾聽和同理取代指責和控制，不僅能讓孩子感到被理解，也幫助父母更有效地表達關心，進而建立更親密、健康的親子關係。憤怒或許是最本能的反應，但愛應該是我們最終的選擇。在安全感中成長的孩子，也會更有能力去同理和照顧自己及他人的脆弱。