雪雪／別用憤怒表達愛

「我早說過，女生跟著男生玩是很危險的！妳就是不聽！」母親如是說。青少女時期的某天，我到阿姨家，當時沒有大人在，表哥對我告白，並試圖更進一步；在我拒絕後表哥雖然放棄了，我卻從此烙下對男性的恐懼。好不容易等母親得空，我鼓起勇氣告知此事，卻得到這樣的反應。

多年過去，我仍常為此憤憤不平，很想告訴母親：「不就是因為妳有其他事，把我交給阿姨照顧，才會發生事端的嗎？我理解妳的忙碌，沒怪妳拋下我，為何一出事妳就責怪我呢？」但我最終忍下了這句話。

事實上，母親知道這件事之後，不再讓表哥來我家。她與阿姨相互扶持了四、五十年，為此與自己的妹妹疏離，因為阿姨深信表哥不可能會做那樣的事。母親沒有像不少大人基於顏面或親戚關係而選擇沉默，她警告其他親戚留意自家女兒與表哥的距離，以免遭受性騷擾。她責怪的言語儘管傷害了我，卻以行動保護了好幾位表妹。

我至今仍想知道，為什麼父母對我們的愛總要用「生氣」來展現？我明白母親是深愛我的，因為她採取了這麼多的因應措施，並犧牲了自己最重視的人際關係。但她當下的直覺反應，卻讓當時的我感到困惑和受傷。

如今，我成為一個母親，也會向孩子發怒，但身為父母的我們，怒氣究竟從何而來？就因為我們愛孩子，希望孩子平安或變得更好，就以憤怒來表現嗎？然而我們的憤怒與崩潰，是否實際上把孩子隔絕在外，距離我們更遠？他們能否越過憤怒，感受到我們背後的愛？為什麼「愛」不能直接說出口，卻要以憤怒的形式呈現？

想著這些經驗，下一次，當孩子翻倒牛奶的時候，或許該把「就叫你要小心，翻倒了吧」改成「來，我們看看可以怎麼處理」。假使把孩子置於敵對的角度，就會先推卸責任；把孩子放在同伴的位置上，就會和他們共同解決問題。我們愛同伴，就會與他們共同承擔、解決難題，而不是用憤怒來尋找「兇手」，並要他們獨自承擔苦果。