王秀蘭／我那支撐了高捷誕生的先生

二十一歲，銘傳的畢業舞會上，我遇上了此生摯愛，從此儷影雙雙攜手共赴天涯。他給了我三十二年璀璨亮麗的人生，在我五十三歲走入暮年之際，離我而去。

先生於雄中畢業後考上成大土木系，公公婆婆是讀過書的人，對世事有著前瞻且獨到的見解，在他們的認知裡，未來的社會必定是走向電子科技的新時代，建議他選讀電子工程，認為那將會是未來生活之所寄，衣食之所依。

畢業後先生考進中國鋼鐵，成為電機工程師，當年中華開發找中鋼一起籌建全球最大的BOT公共工程「台灣高鐵」，他和團隊被公司派駐到台北中華開發，當時從工程設計到競標為期兩年，最後台灣高鐵被大陸工程競標成功，整個團隊又回到中鋼。

民國八十八年，高雄市政府準備興建捷運工程，找中鋼一起合作，因為先前有台灣高鐵的設計經驗，先生被中鋼派去高捷成為機電總設計師。

高雄捷運從民國九十年開始動工，歷經六年多興建正式通車，期間繁雜的設計工程、層出不窮的施工狀況與求好心切的責任感，讓他身心俱疲無以為繼，當捷運快完工時，健康也亮起紅燈，檢查報告出來竟已是胃癌第三期，雖經過開刀與化療，卻已回天乏術，病逝於長庚醫院，留下我與兩個孩子。

告別式在教會舉行，很欣慰當天中鋼高層與同事都來參加他的喪禮，當教會的詩班唱著〈奇異恩典〉這首聖歌時，我止不住的淚水像決堤的河洶湧不止。

民國九十七年高捷通車營運，捷運左營站熙熙攘攘，人潮如織，當時在捷運入口的一面牆上高舉著一塊看板「高雄捷運，中鋼人的驕傲」，每次經過都讓我不禁紅了眼眶。那是他與整個團隊的心血結晶，如果當時他還活著，應該會感到無比的欣慰與驕傲，然而屬於他的繁華早已散盡，這部親導的嘔心瀝血的傑作他是再也看不到了。

半百人生一場，是難斷、難捨、難離的吉光片羽，留下的是執著，離去的也是執著，當我悵然回顧，依舊肝腸寸斷。