那日，就讀國三的女兒返家沮喪地嚷嚷著她好冤枉。

詢問後，原來是她在寫地理考卷時，題目問北美洲的地形氣候，她把答案「溫帶沙漠」寫成了「溫少沙漠」，不只被扣分，還被同學揶揄。

我告訴她，在讀書時期我也做過一樣的事兒。當時的考題是受傷要送醫院要撥打幾號，我很有自信地快速作答，直到拿到批了分數的考卷，才發現我竟然把一一九寫成一九九，被同學大肆取笑送分題還能寫錯。至於原因，是因為那個年代的電話費有一九九吃到飽。

女兒聽完捧腹大笑，似乎也一掃陰霾。