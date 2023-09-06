疫情開始蔓延的那年，先生跟他的同事外遇了。在我上班與小孩上學都沒人在家時，他帶她來到了我們剛買沒多久的新家。

他們被我通知趕來查看的父母當場抓到，公婆和父母不願對我多說現場的狀況，但當我下班獨自回到家時，看到地上有散亂脫下的衣褲、浴室有使用過的浴巾，以及馬桶蓋上有一只不屬於我的耳環。

疫情趨緩的那一年，我和先生離婚了。父母把家裡的一間公寓給了我，那是一棟近四十年舊公寓的一樓，是我爸媽的起家厝。儘管後來家裡陸續買了幾間透天厝，這間公寓仍保留著。如今將它重新翻修，成為我跟孩子的新開始。

位於舊社區的公寓，完全沒有隔音好不好的問題。剛與孩子搬進來時，我們經常聽到外面的人說話，聲音近得就像在我們耳邊一樣──有夫妻吵架的，有大哭失戀的，有郵差喊掛號的，也有我們期待的賣豆花的廣播聲。這些三不五時的喧鬧聲，將這個舊社區點綴得熱熱鬧鬧，雖然和之前買的新式大廈差異很大，但我並不討厭，甚至覺得好貼近人生的真實樣貌。

我最喜歡像今天這樣被吵醒，那是重重的雨滴掉落在屋簷的聲音。天空陰陰的，空氣冷冷的，雨聲明顯的……我很喜歡這樣擾人清夢的方式，因為這是我從小出生、長大的地方，以前常被這樣滴滴答答的雨聲吵醒，我會立刻從床上跳起來衝到家門口，用手掌去接天空落下的雨。

我沒有想過，有一天會再搬回這間舊公寓，更沒有想過會帶著我可愛的兩個孩子一起。我永遠記得搬回來的那一晚，我跟孩子睡了一場暌違近三年的好覺。

能安安穩穩呼吸著每一口空氣，能踏踏實實地過安生的日子，是多麼的不容易。

這間舊公寓，像座堅固的堡壘，給予我們安全感及歸屬感。為此我感謝上天的憐憫，更感謝父母給予我的愛，我會好好經營這個家，讓它成為孩子們的避風港，成為我們溫馨幸福的地方。