明見／那一年的「似曾相識」

有些記憶，就算經過歲月的洗禮，依舊清晰如昨日。

大約是民國七十年的暑假，當時剛從員林國小畢業的我，難得下午沒和玩伴出去玩，躲在姑姑出嫁前的房間內看了一部洋片。那是一台小小的電視機，機上附有兩根天線，螢幕雖然是黑白的，但在當時純樸的鄉下已是高級享受。

還記得那部電影的配樂很好聽，流暢輕柔中帶著悲戚。電影講述相愛的一對男女，受到時空阻隔無法在一起，直到死亡才能在另一個世界相聚。

這部電影的節奏如涓涓細流，沒有背叛、沒有移情，只有生死不渝的愛戀。

劇終，才曉得片名叫《似曾相識（Somewhere in Time）》。

當時的我並不懂大人世界的情愛，但結局的無奈與淒美，還是深深觸動了我。

那天，為了看電視，特地把窗簾拉上，遮蔽豔陽。還清晰記得那金黃色陽光從窗簾縫隙，穿射進來，燦爛奪目，如此美麗時光，宛如電影中的時光隧道，令人神往，那場景至今仍烙印在腦海。當時一同看片的，還有娟姊及鴨子妹，不知道她們是否還記得。

最近，和太太一同看了數位修復版的《似曾相識》，又想起四十年前的情景，在柔美配樂聲中，彷彿又看到那似曾相識的金光，灑落在眼前。

人生短暫，一晃眼就過，總有令人遺憾往事，倘若時光能倒流，讓人回到魂牽夢繫的年代，擁抱已不在的親人，那該有多好。