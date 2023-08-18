世事無常，真亦假，假亦真。前些日子，姪孫女禹潔傳來掛著燦爛笑容、眾星拱月般被寵物環繞的照片，我數了數，不含躲在桌子底下露出半截尾巴的，大大小小共十隻，房間活像動物樂園。

這讓我感到有些吃驚。養這麼多寵物難不成要當陪嫁品嗎？畢竟養寵物不僅要愛心，還要付出耐性。平日忙於學業，假日兼差打工，哪來的時間照顧寵物的生活起居呢？她說養的都是容易照顧的懶人寵物，並表示願意割愛一兩隻予我。

養寵物填補孤寂空虛的老年時光，似乎是個不錯的選擇。趕緊到住家附近的寵物用品專賣店，購買了些許必需品，滿心愉悅地等待姪孫女的通知，豈知最後收到的竟是絨毛玩偶！姪孫女笑著解釋，養活體寵物是重責大任，而她為了節省開銷，「才選擇絨毛玩偶當寵物。」天呀，老花如我，先前都誤會了嗎？

然而，自從有了這些「寵物」當老來伴，心靈有了寄託。我將無生命的寵物注入新的活力，挑了隻小白兔「假戲真做」四處拍照，寫上「兔年行大運」的貼心小語製成精美的早安貼圖，雖然主角是假的，誠摯的祝福是真心的。