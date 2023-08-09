【家庭好時光‧網路徵文】我家植物的身世

你我或許聽過原生、歸化與外來植物等名詞，而植物的「遷徙」，實與人類的活動息息相關；在自家庭院、陽台、窗邊或辦公桌的植物，或許是所謂的「自來花草」，也可能是自花市／店鋪購買、又或是他人相贈……在每日呵護澆灌的背後，有哪些有趣的來由與故事？歡迎寫下來與我們分享。

請在「家庭好時光」部落格「我家植物的身世」徵文案底下留言，文長700字為佳，請另訂標題，文中務必附上姓名╱筆名、所屬縣市及email信箱，8/20截止。此次徵文特邀請作家古碧玲、胖胖樹王瑞閔擔任評審，優勝作者除致贈稿酬，前四名刊登者還可獲贈時報出版《植物遷徙的非凡冒險》或《惡棍植物》1本。

●詳情請見：http://blog.udn.com/family123