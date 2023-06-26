胡嘉偉／我接送，我滿足！

一位朋友的女兒三歲多，九月即將就讀幼兒園。一天工作場合中遇到，她跑來對我說：「你們做爸爸的願望都那麼小嗎？我老公竟然跟我說，他接下來最大的心願是能每天接送女兒上上課。」因為夫妻倆都忙著上班，現階段白天將女兒送托育，晚上接回家照顧。關於孩子的接送，朋友無奈表示似乎是短期內難以達成的願望。

朋友先生的冀望，也是我五年前的渴望。當時工作時間兜不上，接送孩子們一直由老婆一肩扛起。這一等竟是六年後──職務的調整與老婆重回職場之故，我才一圓接送孩子上下課的願望。

或許接送孩子再平常不過，我卻格外珍惜，這也彌補了我鮮少陪伴孩子的遺憾缺口。每天上演急急忙忙催促孩子們用早餐、出門上車，看著三個小小的背影隱身在校門口學生群的戲碼。放學後，看著孩子們捨不得離開似的，和同學們追逐、玩耍；聽著他們分享近期蒐集到的寶可夢卡戰利品有哪些。有時，則一語不發、快步且面無表情地坐上車……

看著、聽著，彷彿是一條靠近彼此的路徑。

回家的路上，孩子們會提到學習上的困難、和哪位朋友一起打球，或是因為沒有拿到獎品而表現出不悅情緒等；當然，有時也會因為大小考試將至，或為繁重的課業感到疲憊。這些都是生活，也是我們透過日常累積的共感。

而我，也有意外的收穫。接送日常中，在家長多為媽媽的人群裡，聽著她們交換各種情報、談及育兒的心路歷程與孩子們的各種學習狀況，在孩子們出現前短暫等待的時光，彷彿是彼此的加油站。

現在的我，非常享受接送的工作。雖然晚了幾年，卻不嫌晚。孩子們的喜怒哀樂與成長挫敗，對身為爸爸的我而言，真是一份極其珍貴的禮物。以後，等孩子們升上五年級、六年級，甚或國中、高中，隨著重心轉移在同儕身上與自我意識的成長，也許就不會想要由父母接送了。我想把握接送的每一天，把握這些快樂滿足且有意義的時刻。