番紅花／醇郁又滑脆──麻油炒川七

「麻油選的好，平凡人家的炒川七，醇郁滋味甚至可超越坊間使用平庸麻油的小館。」

文／番紅花

我試著讓女兒用台語發音「川七」（tshuan-tshit），希望她會發現「七」之尾韻所帶來的俐落爽快，頗貼近「麻油炒川七」這道菜的鑊氣與乾脆，川七的口感滑、黏而不爛，吃過一次就很難忘記。

熱炒店的菜單多有「麻油炒川七」，我一直以為它是台灣常民的傳統家庭料理，好奇上農委會網站查，才知曉川七是民國65年從巴西引進的外來種，和小花蔓澤蘭一樣會爬啊爬緊緊攀附住樹幹，在它極力迎向頂頭陽光的同時，被它糾纏的大樹，也往往因缺乏日照而衰弱甚至死亡。

本來就很喜歡川七滑嫩、有甘有苦的味道，原來是具侵略性的外來種啊，更理所當然地想多吃它了。

一般人很少在家裡煮川七吧？為什麼不呢？富含蛋白質、膳食纖維、鐵鈣營養價值的川七，其實是超級方便的「懶人快速料理」，不需削皮或去梗去筋絲，獨立葉片很容易沖洗，入鍋後只要大火三五分鐘快炒就能夠上桌，重點是選用上等胡麻油，一但麻油選的好，平凡人家的炒川七，醇郁滋味甚至可超越坊間使用平庸麻油的小館，且川七價格便宜，在傳統市場稍微仔細找，不難找到在地老人家賣菜的小攤位上，有著小量的川七等待有緣人，麻油炒川七，對忙碌又想自炊的人來說，根本是一道零缺點、零負評的菜吧。

內湖737菜市場裡的小農川七。（圖／番紅花提供）

除了麻油，挑選川七本人也是有點學問的，如若葉肉不夠厚、顏色不夠濃綠，則禁不住大火快炒，單薄的川七葉入鍋沒多久容易軟爛，可別以為小片的川七葉才「嫩」，川七要豐腴才美。圖片是我月初在馬祖南竿島上的津沙聚落所採的野生川七，清晨六點起床海灘漫步，見石牆上有川七攀壁長了好大一片，海風吹、陽光足，馬祖野地川七長得幾乎和我手掌一樣大，葉肉厚實，露水輝映綠澤，一望即知是極品；惦起腳尖腳尖採了滿懷，隔天搭九小時的船帶回台北。炒了以後了以後帶有堅果香氣，全家人陪我一起吃進離島旅途的回憶。

馬祖南竿島上採集野生川七，葉肉厚實，幾乎和我手掌一樣大。（組圖／番紅花提供）

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作者簡介 作家番紅花。記者曾吉松／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 番紅花 台北人，日常專注於家庭料理研究，也是業餘的文學讀者。 人生在廚房的啟蒙，從七八歲學炸豬油開始，對於台灣風土當令食材，特有偏愛。近幾年致力於推動孩子的食農教育，與水牛書店共同策畫的「菜市場的文學課」、「漁港的文學課」，獲得廣大迴響。 最大的心願，就是有一天，問起台灣孩子最愛吃什麼魚，第一名的答案不再是鮭魚和鱈魚，而是鬼頭刀、鯖魚、午仔或虱目魚。持續關注海洋永續、動物福利、土地倫理等議題，希望透過書寫，邀起大小讀者一起來支持台灣的綠色農漁畜牧業。 曾獲全國學生文學獎、時報文學獎，著有《廚房小情歌》、《教室外的視野》、《你可以跟孩子聊些什麼》等書。

書名：《一起到綠色餐廳吃頓飯！》 作者：番紅花 出版社：麥田／城邦文化 出版時間：2021-03-25

關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。