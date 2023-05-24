毛奇／太陽下山前做完大蛤包飯

「在棘手書寫中，完成一頓飯依然是我最大的撫慰。」

文／毛奇

自從發現傍晚下山前兩小時，是拍照的魔術時刻──此時太陽光斜射旖旎，如紗一樣烘托出物品的輪廓。我每天工作的時間就隨著日光調整，而不是胃囊乾癟程度調整了。如果今天要更新社群媒體，必須拍攝料理照片，我必須最晚下午四點前把手邊工作做到一段落，然後開始洗菜切菜上爐烹調，擺盤調整光線角度，完成今天的晚餐，才會有美麗的照片。

但大體來說我喜歡這種生活中有目標的小衝刺，煮飯依然很療癒，在棘手書寫中，完成一頓飯依然是我最大的撫慰。

中午前到濱江市場買大蛤，要做澎湖風格的「大蛤包飯」，這是把糯米塞到雙殼貝中間，蒸熟，讓蛤肉的鮮每湯汁滲入米飯。這是來自張詠捷《食物戀》的指引，清明時分，澎湖西嶼人做大蛤包飯，半個掌心大的蛤，裝滿煮軟的米飯，像個貝殼便當。思念祖先的人們，吃完珍珠一樣的白米，把白花花的貝殼扔到墳塋上，像金銀財寶，讓人想到貝塚與貝錢。

做這道菜，難在打開大蛤。我使用的是雲林養殖的馬蹄蛤，6顆約200元，活的雙殼貝對於震動很敏感。像是淡菜，像是大蛤，越要開，越難開，兩片殼緊緊巴住，非常固執，拿蠔刀撬都不輕易就範。最後我淺蒸大蛤，至開一條縫，裡頭蛤肉未全熟，便快快取出，填入泡水後的糯米。

關於填什麼米，調味上可以思量的。第一次做大蛤包飯，第一次買大蛤，想品嚐原味。糯米飯我僅用了澎湖產的狗蝦米炒過，連醬油都沒加。填入後拿棉繩緊緊綁好，大火蒸30分即成。開蓋的蒸氣奔騰中，幸而窗外太陽仍有餘暉；古人日出而作，日落而息，至少今晚夜晚全面來臨前，我做好了飯。

（組圖／毛奇 提供）

（圖／毛奇 提供）

（圖／毛奇 提供）

（圖／毛奇 提供）

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作者簡介 毛奇。記者李政龍／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 毛奇（蕭尹琪） 深夜時段起家，烹煮料理以明志，作為在都市求生的方法。

人類學學徒，曾經行走異國與台灣鄉鎮尋訪食物產地與人群，怎麼吃，如何吃，跟誰吃的溫存蘊藉的種種故事所在多有。出社會後，從事文字媒體與影像工作，透過每週聯合報副刊專欄（2015年6月～）一畦小小的園地，用烹煮食物與書寫跟人們說說話。 相信吃東西的時候，是人離自然最接近的神聖時刻。

作品散見於籍與報章媒體：《澎湃！產地小旅行》、《小農復耕》、香港《號外》雜誌、「常木蘭」媒體、「食力」新媒體、《鄉間小路》、端傳媒……等。 FB粉專：深夜女子公寓的料理習作

書名：《深夜女子的公寓料理》 作者：毛奇（蕭琮容） 出版社：二魚文化 出版時間：2016-12-30

關於「作家餐桌」 諺語有云「食飯皇帝大」，餐桌上總能讓人暢談所有、連結彼此。「琅琅悅讀」與「聯合副刊」攜手企劃「作家餐桌」數位專題，邀請作家以別具匠心的圖文，分享私藏佳餚、巷弄美食，或飲食觀察。 20位作家、20張餐桌、連續20週，「每週三」邀你一起上座、啖美食。