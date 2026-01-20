李奕萱／交友軟體的（不）告（而）別

好聚好散很難，在交友軟體好聚好散更是一門學問。英文有一詞：「ghosting」，「ghost」是鬼，變成動詞，意思是人間蒸發，特別用於交友的已讀不回、不讀不回，甚至直接封鎖。

ghosting是很多人的夢魘，網路常見暈船仔求問：「聊半年對方消失，到底算什麼？」「明明很開心，為什麼突然不回覆？」底下留言清一色：「沒心啦！」說真的，哪個問的人不知道這個答案？所謂暈船，就是只要沒被拒絕，便還有希望，別人勸，還會幫忙找藉口：對方最近比較忙吧？本來就不常看手機吧？肯定有什麼難處吧？

我也曾在這艘船上：對方是個忙碌的人，輪班作息不穩、下班也得繼續趕工，我們見過面、有過（我以為）心動的瞬間，然而一個月後，對方從一天回數次，變成一天回一次，兩天一次、一周一次。我每天苦等手機震動，心神不寧彷彿被鬼纏身，不斷說服自己他只是太累了。後來，花了很長一段時間，使出包括開勿擾模式、多跟其他人出去等策略，才終於放下那個人。

當時我滿心埋怨，為什麼不能給個了斷？長痛不如短痛，簡單道理不懂嗎？然而捫心自問，我何嘗不曾ghost別人？交友軟體如商品目錄，琳瑯滿目，卻也冷漠疏離，聊了幾句頻率不合、一時忙碌忘記回，大家都曾從別人的人生消失。

既然他人對我無情，我的無情也無可厚非吧？況且，對選擇消失的一方來說，比起「無情」，更多時候是希望保留彼此的情面：如果對方能知難而退，不用撕破臉、說出「沒感覺」這種殘酷的理由，豈非最棒的告別？

對女性來說，ghosting也是一種自保。曾遇過一個人，我一天沒回訊息，對方就對我髒話連飆，罵我「內心醜陋」，面對赤裸的惡意，只能立刻封鎖，並後悔沒有更早封鎖。

理解冷漠的必須，也體會過被冷漠的痛，到底怎樣才是真正的「溫柔」？我不知道，不過漸漸地，我偶爾會鼓起勇氣、好好拒絕別人。有次，我認識一個興趣相投、個性溫厚，偏偏作息天差地遠，人生規畫也不同的對象。不死心約了見面，然而見到對方後，真正確認的不是愛情，反而是自己已經過了戀愛腦、願意為他人改變一切的年紀。

我坦承告訴對方，他有點驚訝，但也感謝我直說：「我們這個年紀，好像確實可以直接討論。」很有趣地，因為這個坦白，我們開啟了也許是當晚最真摯的一段談話，聊了前段感情的結束、感情觀、對未來的想像，也承認各有無法退讓的習慣、目標。最後像朋友一樣，告別、祝福，結束這一晚。

當然，不是所有人都能直接拒絕，遇到脾氣不好的人，輕則老羞成怒，重則動手動腳，實在不值得冒險，因此，我依舊認為「消失」是一種可行的策略。不過，當你遇到一個真的很好、只是沒緣分的人，或許直接講白也是一種選擇：看似最殘忍的拒絕，或許是最溫柔的體諒。