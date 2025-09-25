金默穎／來自貓星的你
自你返回母星，已經過了兩年半。
記得你十多年前剛入境時，對所有事物都感到新鮮：從桌上把東西一件件推下去，是在測試地心引力，也順便測試我的耐心極限；夜裡追逐光影，宛如雷射捕手，黑暗中的任何動靜都逃不過你的追蹤。
看你在陽光下伸展四肢，好像在測量溫度；看你在窗邊夜巡，彷彿對著星空傳送資料。有時你冷淡、有時你熱情，讓人摸不著頭緒，生活起居被你實驗性地測試摧殘，卻不知為何無法對你發脾氣。
但，即便你在母星有九條命，來到地球就是得遵守這裡的規則，雖然心裡不想承認，但在那一刻還是懂了：你返航的時間到了。我的手照慣例撫過你的毛，但這次心裡湧上的，是明白這份親密原來只是限時體驗版。
親愛的波波，謝謝你在茫茫地球家庭裡，挑中了我們家當你的中繼站。放心吧，你的貓星同胞遲早會征服這顆藍色星球，畢竟地球人早就心甘情願地幫你們鏟屎了。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
「話題徵文：親愛的外星人」即將結束，新主題為「不排不行」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言