金默穎／來自貓星的你

自你返回母星，已經過了兩年半。

記得你十多年前剛入境時，對所有事物都感到新鮮：從桌上把東西一件件推下去，是在測試地心引力，也順便測試我的耐心極限；夜裡追逐光影，宛如雷射捕手，黑暗中的任何動靜都逃不過你的追蹤。

看你在陽光下伸展四肢，好像在測量溫度；看你在窗邊夜巡，彷彿對著星空傳送資料。有時你冷淡、有時你熱情，讓人摸不著頭緒，生活起居被你實驗性地測試摧殘，卻不知為何無法對你發脾氣。

但，即便你在母星有九條命，來到地球就是得遵守這裡的規則，雖然心裡不想承認，但在那一刻還是懂了：你返航的時間到了。我的手照慣例撫過你的毛，但這次心裡湧上的，是明白這份親密原來只是限時體驗版。

親愛的波波，謝謝你在茫茫地球家庭裡，挑中了我們家當你的中繼站。放心吧，你的貓星同胞遲早會征服這顆藍色星球，畢竟地球人早就心甘情願地幫你們鏟屎了。