吹奏法國號必須全神貫注，氣流的速度、嘴唇的位置和舌尖的節奏都要恰到好處，這種專注不是壓力，而是一種難得的放空，就像冥想時對呼吸的察覺。每當我貼上法國號的吹嘴，深吸一口氣，讓耳朵被法國號的音色填滿，世界便慢慢靜了下來，那些原本纏繞心頭的雜音也一點一滴被抽離，讓我得以在人生困頓中暫時歇息。

法國號的聲音不像小號那麼耀眼，也不如長號那般渾厚，它總帶著一點距離感，一抹曖昧的憂傷，像鳴響於遠山之間的暮鼓晨鐘那般悠揚。我常覺得音樂懂人心的縫隙，猶如靠近內在的儀式，明明是聲音的藝術，卻能獲得深刻的平靜。我喜歡演奏音樂的自己——沒有面具、不需要討好誰，只是個單純想用樂聲與自己好好對話的人。

音樂的藥效也不只存在於獨奏中，當我回到管樂團，坐進熟悉的位置，周圍傳來長笛的清脆、低音號的穩重和小號的明亮時，感受又有所不同，我的聲音不再孤單，它與他人交錯、疊合、交融，在曲子裡找到屬於自己的位置，也與他人互相依靠。我們不說話卻默契十足，每個人的呼吸、每個進與退，都為了讓整首曲子成立，沒有誰重要，也沒有誰可以缺席，那是一種微妙的幸福。

這就是音樂的藥效，不只是療癒個人，也是人與人之間最真誠的共鳴。在吹奏中，我與自己和好，也與外界重新連線。所以我需要音樂，需要固定的練團時間，好比有些人固定找心理醫生報到，或是向好友傾訴心事，演奏音樂也是紓壓、維持健康的一種方式。

當然我也曾在其他地方找到這股療癒的能量，或許是讀一本書，戳羊毛氈，烘焙蛋糕餅乾，將飛越腦海的千百個念頭斬斷，只專心在當下，不再擔心待辦事項清單上的未完成，多麼幸福？而演奏樂器又最為長效，且永遠有精采的曲目等著你探索，不會讓你無聊。

音樂雖無法治癒傷口，卻可以陪你走過它。一起試試看吧，口琴也好，直笛也罷，讓音樂撫慰你的疲憊。在每一次演奏裡與自己相遇，也與世界重新和好，經過一場溫柔的修復，靈魂重新歸位。