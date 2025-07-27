小蒔／手鍊

聯合報／ 文／小蒔

求學那段時光，雖然充滿了痛苦，但有那麼一件事帶來了一點甜蜜。

當時家中突如其來的變故讓我無法承受，年少的我找不到適當的方式來面對，只覺得每一天都喘不過氣來。無法釋放的，讓我開始用刀片在手腕上劃出一道道細小的傷口，彷彿這樣才能證明自己還活著。

她是我最好的朋友，卻不怎麼會安慰人，每次看到我手上的傷痕，只是皺皺眉，語氣平淡地說：「你怎麼這樣？」沒有過多的責備，也沒有多問原因。

我以為她無所謂，直到有一天，她遞給我一個小小的禮物盒。裡面是一條手鍊，旁邊放著一張卡片。

「看到手鍊就打給我，我陪你聊天，不要傷害自己。」

卡片上寫著她的電話號碼。

多年過去，手鍊已經鏽蝕，我記不起它原本的樣貌。

但我記得，最終我一次都沒有撥通過那串號碼，卻也沒有再劃破自己的皮膚。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
記憶藏寶圖 壓力 情緒

逛書店

潛關係：管理者做人的13種學問

NT$ 150

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

攀高、續抱、快逃——K線之道：股票要漲，不能純靠題材，更需要資金拉抬。K線比財報早知道，賺到70%漲幅。

NT$ 336

下屬就要這樣做：做下屬的學問

NT$ 210

延伸閱讀

彭湘／甜蜜蜜

黑潮藍／結伴同行

小蒔／手鍊

小令／【網路徵文示範作】遺忘是藝術

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。