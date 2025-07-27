求學那段時光，雖然充滿了痛苦，但有那麼一件事帶來了一點甜蜜。

當時家中突如其來的變故讓我無法承受，年少的我找不到適當的方式來面對壓力，只覺得每一天都喘不過氣來。無法釋放的情緒，讓我開始用刀片在手腕上劃出一道道細小的傷口，彷彿這樣才能證明自己還活著。

她是我最好的朋友，卻不怎麼會安慰人，每次看到我手上的傷痕，只是皺皺眉，語氣平淡地說：「你怎麼這樣？」沒有過多的責備，也沒有多問原因。

我以為她無所謂，直到有一天，她遞給我一個小小的禮物盒。裡面是一條手鍊，旁邊放著一張卡片。

「看到手鍊就打給我，我陪你聊天，不要傷害自己。」

卡片上寫著她的電話號碼。

多年過去，手鍊已經鏽蝕，我記不起它原本的樣貌。

但我記得，最終我一次都沒有撥通過那串號碼，卻也沒有再劃破自己的皮膚。