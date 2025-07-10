郝妮爾／花輪也是這麼相信的
《櫻桃小丸子》有一集段落我一直忘不了：傳說某年某日的某個下午將有外星人出沒，這件事情在小鎮上鬧得擾擾攘攘，時間一到，所有人聚集在公園抬頭盯向某一處。彼時彼刻，隨意閃動的光點都像某種來自外星的證據。即便到最後，沒有任何一個人真的看到了什麼──可是花輪仍向天空招手。
小丸子疑惑：「花輪，你也相信外星人嗎？」
「你不覺得，相信比較美嗎？」花輪說。
小丸子聽了，堅定點點頭，也開始向空中揮揮手。
而那非常短暫的對話，後來幾乎成為我的人生觀。當大家說耶誕老人是父母裝扮的時候，我依舊相信遙遠的彼端、那白雪皚皚的國度住著他；我相信每一個參天大樹都有一處龍貓的棲身之地，牠呼呼大睡、等待某個忘路之遠近的人掉到自己的肚子上。
大人一直擔心小孩不能抱著電視不放啊，但我怎麼都長成大人了，依舊深信，電視上的他們未曾真正「帶壞」我們什麼，而是輕巧地豎立了某部分生命的價值觀，讓我能在此刻也義無反顧地相信著、那些總被他們笑說好傻好傻的事情。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言