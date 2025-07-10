郝妮爾／花輪也是這麼相信的

《櫻桃小丸子》有一集段落我一直忘不了：傳說某年某日的某個下午將有外星人出沒，這件事情在小鎮上鬧得擾擾攘攘，時間一到，所有人聚集在公園抬頭盯向某一處。彼時彼刻，隨意閃動的光點都像某種來自外星的證據。即便到最後，沒有任何一個人真的看到了什麼──可是花輪仍向天空招手。

小丸子疑惑：「花輪，你也相信外星人嗎？」

「你不覺得，相信比較美嗎？」花輪說。

小丸子聽了，堅定點點頭，也開始向空中揮揮手。

而那非常短暫的對話，後來幾乎成為我的人生觀。當大家說耶誕老人是父母裝扮的時候，我依舊相信遙遠的彼端、那白雪皚皚的國度住著他；我相信每一個參天大樹都有一處龍貓的棲身之地，牠呼呼大睡、等待某個忘路之遠近的人掉到自己的肚子上。

大人一直擔心小孩不能抱著電視不放啊，但我怎麼都長成大人了，依舊深信，電視上的他們未曾真正「帶壞」我們什麼，而是輕巧地豎立了某部分生命的價值觀，讓我能在此刻也義無反顧地相信著、那些總被他們笑說好傻好傻的事情。