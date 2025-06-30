勒虎／藍屋子裡的亞洲富豪

電影《瘋狂亞洲富豪》裡，跟隨男友尼克遠渡重洋省親的瑞秋，不僅見識了當地華裔望族一脈相承的貴冑派頭，期間也一度坐上麻將桌，和「準婆婆」艾蓮娜犀利過招──言談間，牌陣外，親情與愛情都是籌碼，幾人手起骰落似要和命運對賭，背景則是古色古香的中式大宅……觀眾若瞧得仔細些，依稀能看見花團錦簇的漆金屏風與青花瓷盤，而穹頂的吊扇兀自旋動熱風，彷彿非要攪擾這池春水不可。

一面攻防且一面交陪，這段耐人尋味的劇情拍攝地不在摩登洋派的新加坡，而是於馬來西亞的檳城取景：古老的喬治敦，偌大的「張弼士故居」，編導著意選擇這樣一處坐擁百年歷史的府邸搬演豪門敘事，似乎更能照見不同世代頡頏交鋒的機心。

張弼士故居，以其通體月藍的高牆外觀，又被許多人暱稱為「藍屋子」。這惹眼的顏色本由石灰和天然草本染料勾兌而成，遠遠望去就像一抹煙波，在暖豔的熱帶環境中顯得格外靜美而華貴。拔地而起的樓宇融貫了華洋風格，據聞主要是張弼士為其心愛的七姨太所建；從木雕到鐵欄，從花磚地板到彩繪玻璃窗，這座園林式建築耗時數載方告竣工，細部裝飾則兼具中西匠藝的趣味。

作為原初的業主，白手起家的張弼士同樣不簡單。這位十幾歲便「落番」尋覓出路的廣東小伙，早先從米行的學徒幹起，爾後幾經生聚，又得老闆賞識，陸續將事業版圖擴延至東南亞諸地，跨足墾殖、藥材批發和遠洋運輸等領域之外，他還是煙台老字號企業「張裕葡萄酒」的創辦人──如此重要的僑領人物，自然蒙獲北方朝廷青睞，他歷任新加坡總領事、督辦鐵路大臣等職，在巔峰時期，張氏一族的身家，庶幾可抵大清帝國的年歲收入。

過去，美麗的藍屋子不僅用來藏嬌，亦兼具辦公與私人歇憩功能，故而整體的空間布局均頗考究。聽老一輩人談起，當年日軍攻占檳島，曾誤以為這幢精麗富贍的建築是寺廟一種，也因宗教光環的加持，方使其免受燒殺擄掠之災；如今，故居進一步改制為星級酒店，居遊本地期間，我就下榻於二樓、名喚作「風水」的宿房，白日裡窗几緻淨明媚，夜來則有幾盞燈花如豆，客間內外的擺設皆有來歷和寓意，彷彿寤寐輾轉之際，就能夢迴從前高門深院蓋里閭的生活。

儘管張弼士營聚有道，並處心積慮地「守富」，甚至開立遺囑，要求這幢「張氏族屋」在其兒輩存世期間，不得妄自變賣……然而，隨著世界局勢屢生動盪，他的商業帝國並未能獲得延續；1916年，名震四方的亞洲富豪因病革而殞命南洋，最終歸葬唐山故里。

在後代的勉力撐持下，檳城的藍屋子走過了烽燹戰亂，走過了馬來西亞獨立建國的歲月，果真待到張弼士最後一名兒子逝世，方才於上個世紀末宣告易主──富不過三代，百年家族就此風流雲散，原來現實的走向，遠要比電影情節來得出人意表，來得瘋狂。