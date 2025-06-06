羅寗Ning Lo／開啟鑰匙行

家，或說各種空間，是極為私密的領域。門成為進入其中的絕對途徑，由鎖來守護。若要通關，鑰匙是唯一解法。轉動、解鎖，鑰匙與鎖便是最重要的防護，將裡與外區分開來。

鑰匙肩負如此重責大任，為預防遺失的可能，我們需要前往鎖匙行未雨綢繆。

老闆對照著手中鑰匙，拉開一格格小抽屜，取出相同鑰匙樣板。接著將本尊與樣板放置於機器上，精妙操作，孜孜地鑽出與旁邊景致同樣的洞穴山谷。複製的分身於此刻誕生，一模一樣。

近代的鎖匙行多為複合式經營，刻印為最常見之兼作項目。同樣需要精巧的製作外，印章也有一種與鑰匙相似的意象，就是「開啟」——鑰匙開啟入口，印章蓋上後，則是開啟了約定，使契約生效。兩者都提供了通往他處的途徑。

鑰匙印章以巨大招牌之姿，顯眼地出現在街道各處，告知人們它一直都在這裡，靜靜地守候著屬於每個人重要的所在。

●摘自遠流出版《台灣活所在：走進街巷店鋪，遇見日常驚喜》