彭紹宇／《藍色亞馬遜》：高齡者的末路狂花

當今許多國家邁入高齡社會，重塑人口結構，也必然挑戰制度與現狀。電影鏡射現實，種種課題悄悄進入銀幕視野中，不只討論何以善終，也關乎社會如何與高齡者共處。巴西導演蓋布瑞爾．馬斯卡洛（Gabriel Mascaro）在反烏托邦式電影《藍色亞馬遜》（The Blue Trail）中，於焉提出一種極端假設──當國家系統性地將老年人口從社會中移除，會發生什麼事？

近未來的巴西社會，政府強制年滿一定歲數的公民必須遷入銀髮聚落，以將城市資源讓渡給具生產力的年輕世代。掌權者美其名為「榮耀」，實質則是控管，並視老年人為可丟棄的消耗品，連人身自由都無法自主掌握。本片主角特蕾莎已屆高齡，某天收到一紙政府通知，面臨遭強制遷居的困境。她不願如眾人一般服從，懷揣著「搭飛機」的夢想試圖脫逃，過程卻一再碰壁，最終獨自闖入亞馬遜叢林邊陲，踏上躲避追捕的不歸路。

幻想大膽，但不全是謬想，擁有典型的公路旅行底色，本片更帶有些許奇幻冒險質地。逃亡作為核心，藉由主角一系列顛簸經歷，顯影出那些位於主流以外，社會眾生相的反抗姿態。她先是受一位游離世俗邊緣的船長幫助，而後遇見以販售數位《聖經》維生的修女，兩人理解彼此，以抵抗為共同語言，逐漸同行、共患難。這些角色看似叛離秩序常軌，都在邊界地帶尋求生存方式。電影令人思考，當生產能力成為衡量人價值的唯一標準，個體尊嚴將何處安放？

作品觸碰棘手社會議題，語言科幻，然而此「科幻」無關太空或任何新穎科技，而是存在於當代人性。風格鋒利冷峻，畫框內卻時常一片暖意──霧氣氤氳，蟲鳴不止，引領觀眾踏上雨林之旅，形成某種奇詭對比。觀眾幾乎可以感受到南美熱帶的潮濕與生命力，也映射這位邁入遲暮之年的主角，內在頑強掙扎的求生想望。

飾演特蕾莎的巴西資深演員丹妮絲．溫柏格（Denise Weinberg）著實是全片靈魂，疲憊眼神中顯現尚未磨平的稜角，她捍衛自主權，不放棄心中微小而不可得的「想飛」慾望。人物處境的變換在攝影中也有跡可循，前段常以近距離特寫塑造壓抑，後半段則多藉開闊視野，隱喻解放與鬆綁。熟稔視覺藝術的導演善用色彩、光影與視覺裝置，一如巨型人頭雕塑或奇異藍液蝸牛等特殊物件，具象化突破體制的可能，亦模糊劇情片與錄像藝術的疆界。

近年來，巴西電影在國際影壇備受矚目，題材更是百花齊放。舉凡回望威權歷史或假想科幻未來，皆論人們在壓迫下尋求自由的可能。本片亦然，如寓言亦似提問，若未來抵達眼前，我們能否擁有如此勇氣，在體制強加的末路上，奮力開出不馴的狂花？