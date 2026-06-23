2026第六屆台灣房屋親情文學獎金榜：以愛縫補

台灣房屋、聯合報 ╱主辦

首獎：朱家賢〈底噪〉

獎金三萬元，水晶獎座一座

資訊人，還有一點寫作癮，正式踏入「不惑」的年紀，但人生還是充滿困惑。

得獎感言：

感謝評審的肯定。我們這代人與父母的溝通，往往像隔著老舊收音機，充滿了乾澀的阻力。那些青春期的叛逆、長大後的疏離，就像是生活裡抹不掉的底噪；直到某天我們才突然聽懂，那些被誤解為不耐煩的碎念與嘆息，其實是老派長輩最深沉，也沒有被剪掉的愛。謝謝我的父母，是他們的日常，給了這篇文章最真實的重量。

二獎：凱莉貝〈掌印〉

獎金兩萬元，水晶獎座一座

本名林俐薰，是說故事的人，本質是I人，卻常被感動成E人，現為行銷企畫工作者。喜歡觀察生活，並寫下那些細小卻動人的時刻。感謝每一位喜歡文字的人，感謝神。

得獎感言：

本文獻給「小波哥」，很高興你回來了，祝福你（抱～）。

謝謝評審的肯定；謝謝淇華老師相信我，也鼓勵我快樂地書寫；謝謝一路喜歡我文字的親友，讓我看見讀者不同的樣貌，很幸運能遇見你們。

最後，謝謝我的家人，老梁、Ray和小花，在我糾結時無條件支持我，陪我繼續寫下去（一打二最帥了），很愛很愛你們。

願世界上一直有人願意寫，也有更多人願意停下來好好讀。

三獎：黃佳鳳〈摺痕裡的陽光〉

獎金一萬元，水晶獎座一座

從事教職多年，長期在語言與日常之間往返，習慣從生活細節中觀看人與人之間微小卻深刻的情感流動。相信文字能替日常留下摺痕，也留下一點光。

得獎感言：

從得知比賽訊息、萌生參賽念頭，到真正開始動筆書寫，一切就像某種機緣。

近幾年愈加懂得，親情未必總是溫柔順遂，更多時候，它存在於那些說不出口的疲憊、誤解與退讓之中，也正因如此，才更顯真實。

感謝評審給予肯定，也謝謝生活裡那些微小卻真實的瞬間，讓我有機會重新凝視。願所有的傷口，就算不能和解，也能相互理解。期許自己能繼續書寫，繼續靠近那些尚未說完的情感。

佳作‧十二位

獎金五千元，水晶獎座一座

郭美吟〈冰浴過後的溫柔〉

曾任出版社編輯、國文教師、作文教師。創作現代詩、散文，亦嘗試小說體裁。

余老頭〈巨人的縫補〉

本名余佳翰，文字創作者。作品題材橫跨家庭親情、城市生活、社會寫實、懸疑敘事與歷史書寫，關注人在制度、關係與時代縫隙中的處境。創作常從日常細節出發，書寫被忽略的聲音，以及人在壓力之下仍試圖保有的溫柔與尊嚴。

黃予宏〈想像媽媽〉

台大中文二年級，獲台積電青年學生文學獎、台中文學獎等，並出版《驛站前的整條街都溶在光裡》。很會在醉月湖拿著水壺散步，看鴨看鵝看松鼠看喜鵲，靜物深邃有情，冰水好喝。此刻終究活下的話，此刻就要快樂。

蔡欣佑〈緊急聯絡人〉

大學畢，主修行銷與化學，喜歡旅遊、文字創作，目前從事服務業。

丹溫昂〈講台語嗎？〉

本名許經良，國立華僑高中畢業，國立臺灣師範大學僑生先修部畢業，就讀國立臺北科技大學，幼時曾在緬甸生活，目前在臺灣生活、上學。

羅斯〈熱少〉

文字工作者。

賴佩芸〈牙籤〉

朋友都叫我Iris，做了十四年的電影製片與剪接師，產出了七部長片與一個六歲兒子。這兩年重新愛上寫作與跑步，完成了四篇報紙副刊文與半程馬拉松。作品陳列於個人網站：irislai.com。

羅秀芸〈鞋盒裡的卡帶〉

羅秀芸（娃娃），開過一家名字有海的書店，寫過一本名字有海的書，持續走遠路的人。

喜歡一切老派的事物，例如用底片記錄旅途風景，清晨走入樹木蓊鬱的公園緩慢散步，或獨坐沙灘被太陽溫柔照拂。現居海的彼端。

維明〈清明前夕〉

1967年生，美國密蘇里大學音樂藝術博士，喜愛電影和表演藝術，半退休後，從事鋼琴教學，也才投注心力在閱讀和書寫，寫作以評論與雜文為主，作品散見於報刊。

麥勻瑄〈刺穿……以後〉

23歲，高雄人，曾經在金門生活。離家的時間總是策略性地向家人出櫃，出完櫃以後現職異性戀，嘻。喜歡用文字拓印誠實的自己，喜歡荒謬，喜歡彈吉他和唱歌，也喜歡配音，但就是不怎麼喜歡活著。

陳擎〈金瑞瑤的虎牙〉

雲林縣林內鄉人，現為瑜伽老師，養貓人。曾獲2025年台灣房屋親情文學獎 佳作。閒暇之餘喜歡閱讀、烹飪、聽音樂。常跟貓說話，生活簡單愉快。近年喜歡繪本，最喜歡《麵包小偷》。

家庭主婦〈襪子〉

我創作故我在，部落格：〈在湯裡加鹽，在愛裡放責任〉、〈家庭主婦的寫作課〉，Podcast：〈意見很多的編織人〉。