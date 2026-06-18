林比比鳥／從競爭到共榮：她從電商轉為教育中心合夥人

兩年半前，我離開職場後有很長一段時間不明所以地昏睡，因此練了將近一年易筋洗髓功至今，意外發現帶領的老師皓璋也是中年轉換跑道。讓我好奇的不只是她從極度競爭的電商轉而教學，還包括她是目前受訪者中唯一堅定創業要合夥的人。

拚命工作到差點沒命

皓璋在此之前始終習慣靠自己，而且為了單獨撫養他們長大的母親，她從小就打工賺錢，做過很多工作，花店、立法院助理、電腦公司多媒體教育訓練……三十歲時進入一家知名入口網站，公司半年後因為網路泡沫化進行部門裁撤、整編與改組。為了求存，皓璋做得多，學得快。不管主管指派什麼，她都吃下來。「那時認為若沒有拚命成這樣，無法體現價值，別人也看不到我的存在。」

當時公司經營各種免費與付費頻道：電影、算命、星座、學習……皓璋職務最繁重時負責五個頻道，是替公司賺最多錢的製作人，表現愈好，主管愈倚重，交派給她的任務愈多。她幾乎每天加班。有一天，她深夜下班被一台轎車撞上，腳踝嚴重骨折，皓璋整整休息了三個月。「這次生死交關帶來一次更新，原本內在僵固的東西被猛然撞開。」

她一回公司便被主管要求接手離職同事的工作，那一瞬間，她意識到手上滿載的工作是這樣累積出來的。她沒有如往常答應，反而問主管，如果承接下工作，業績可以打折嗎？「主管看著我，眼神發亮。公司很快補了新人，我突然了解以前我被當成好用的人，現在我在主管眼中是聰明人。」

原以為能就此在主流世界一路往上爬，此時卻檢測出子宮頸癌。罹癌讓她思考人生怎麼會走到這一步。醫生說她太緊繃，囑咐她放鬆。她入職場以來沒有休息過，此時決定豁出去不上班，開始一段全新的探索。她學跳舞、接觸身心靈、靜坐，啟動一連串由內而外的清理與排毒。

衝刺來自於沒有安全感

「每次一動就全身發痛，讓我反省先前的軟爛。」我非常驚訝，明明拚搏到生了病，還說自己軟爛？她說，工作時的強悍與獨立，其實來自沒有安全感，想要依附體制與主流價值，得到主管肯定。「若是源於匱乏的極度追求，反過來也是極度的墮落。我上班很衝，可是在家是整個周末歪在沙發，轉一整天遙控器。」

每天練功是觀察身心變化的機會。「車禍後，身體看似復元，但右邊比左邊萎縮，臉也有點歪。練易筋洗髓功後，筋膜狀態改變，歪斜的骨頭歸位，臉也變正。」我細細觀察她的五官，的確非常對稱。

她2017年接觸易筋洗髓功，2023年開始教學，內容融入經絡、脈輪、中西方各種方法。每天早上七點在線上帶領，三百六十五天風雨無阻，冬天時，學員起不了床，農曆年期間也很多人請假。她坦言這種時候也會自我懷疑，擔心帶得不好，或大家無法感受到效益。

「可是堅持下去後會以自律為榮，以前追求外在的名聲成就，現在是因為內在的充盈而喜歡自己。」皓璋說大前輩很多，自己並非最厲害的老師，可是她曾經歷過身心下墜，也從泥沼一步步跨到向陽處，知道如何陪伴有同樣困境的人。

皓璋檢視人生歷程，往往四年就遇到一個坎，逼得她打掉重來。合夥經營能擁有被提醒的可能。「夥伴給我建議，我若調整，往往會出現全然不同的路徑，無需等到老天爺出手打我才醒。」她與不同專業的夥伴共組的「本質所在」教育中心，是不同合夥人各自帶課：神經重塑、易經洗髓功、占星、人類圖、頌缽，也有人負責經營管理，還有國外老師的頭薦骨與生物能呼吸培訓，就是希望能帶大家在覺察與身體之間，回歸本質。

「有些夥伴表現得很耀眼，就算花沒有開在自己身上，但公司整體的氣是往上的。」以前習於高度競爭與表現的她，此刻為著他人的成功笑得開心。