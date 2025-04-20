騷夏／【來到神明的面前】媽祖的工具人：千里眼和順風耳

隨侍媽祖身旁的千里眼和順風耳，鮮明的模樣在參拜時總讓人印象深刻，祂們不似其他端坐在廳上的神像，通常以立姿呈現，千里眼做遠觀狀，順風耳側臉做聽聲狀，眼觀千里，耳聽八方，幫媽祖掌握風吹草動，感覺一聲令下隨時可以幹大事。

千里眼和順風耳是媽祖的配祀神，所謂的配祀是指與主神有某種關係的屬神，從職場的角度，可以理解成主管與下屬，但這三位是怎麼變成「同一部門」的？相關傳說版本頗多，明朝《天妃顯聖錄》中的〈降伏二神〉一文記載：金水之精，一聰而善聽，號「順風耳」，一明而善視，號「千里眼」。兩人以金水生天，出沒西北為祟，村民苦之……而貌似地方敗類的金精水精，某日想調戲民女，殊不知那民女其實是媽祖化身，一番鬥法後躲閃無門，被收服變成左右護法。

讀到這裡，我會心一笑，媽祖是沿海信仰的航海女神，套現在的話來說，這是女神收服工具人的故事──希望這樣形容兩位將軍不要生氣。眼觀色、耳聽聲，耳聰目明方能為媽祖成就一切事，多麼不容易，是了不起的工具人。

不同色彩與造型的千順將軍

千里眼和順風耳被統稱為千順將軍，而我造訪各地的媽祖廟，才發現千順將軍的造型各有不同。因為出生地的關係，我人生記認的第一組千順將軍，來自旗津天后宮，兩位神尊上身打著赤膊，肌理線條有著力與美。不過，可不是所有的千里眼順風耳皆為「人面」造型，多數媽祖廟裡的兩位將軍仍維持「金精水精」的精怪形象，嘴有獠牙頭頂犄角。

查找資料發現台灣知名的媽祖廟，會各自依據不同版本形塑不同樣貌，連神將要呈現什麼顏色，也各自表述。例如我搬到台北後，常參拜松山慈祐宮，這裡的順風耳為紅色、千里眼為綠色。白沙屯拱天宮的千里眼則為藍色，猜測是因為綠與藍都是古籍裡青色的另一種呈現。而北港朝天宮採用《湄洲嶼志略》去塑造千里眼與順風耳，紅綠顏色對換，紅色為千里眼將軍，綠色為順風耳將軍。

網路社群上看到千順將軍研究社團，說法與考證百家爭鳴，但至少能取得一個共識：比起顏色上的區分，更傾向用姿態判別。

神將就這樣被增加了業務量

不知是否擔任編輯工作，用眼過度的緣故，我的針眼常常反覆發作，所以曾幾何時拜拜許願清單裡就多了一條：請託千里眼保佑我的眼睛。某次與它報的編輯聊到這個小祕密，那時她面臨耳疾之苦，彷彿獲得了天啟：「那我是不是也要去拜一下順風耳？」千順將軍在天有靈不知道會不會傻眼，就這樣被增加了業務量。

某天我拜完一輪，在等香的時間，於殿前遇到一位疑惑的外國人。外國人五官深邃，臉上疑惑的表情簡直可以做成LINE貼圖。我看了看剛剛插進香爐的香，還沒燒掉三分之一，應該要再等一些時間才能化金，就想說好吧，來測試一下自己的英文能力。我比手畫腳當起臨時解說員，向他解釋媽祖保佑四面環海的台灣，以及她那像是雷達一樣的左右手，邊說邊順勢學了千里眼與順風耳的動作。

不過，比起說明，外國人更好奇拜拜拿的香與香爐的作用。我腦袋轉了轉，呃……大概就是WiFi吧？要和神明許願要先點香，這樣祂才收得到，一面解譯一面做出打電話的手勢。

這個回答大概有幫到他，外國人向我微笑比讚離去。可能神明也覺得我做得很好，後來連續給三個聖杯，表示許下的心願都收到了，我可以去燒紙錢了。