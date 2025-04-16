梁綉怡／信任神明或許就不必問太多問題

選擇障礙這個症頭，從我年紀還小時就患上了。只是生活單純，彼時遇見的岔路，多半走哪邊都無傷大雅，稍稍猶豫，也就能繼續好好成長。初次察覺事情重大到得交由「第三方」給予指引，是自國小畢業，需要決定就讀美術班，抑或英文資優班——這種現在想來，無非也並不嚴重的事。

正反筊面拼組不同的結果

我被父母領到庄頭大廟，從天公開始，依序參拜主神佛祖媽，終於清水祖師爺，完成路線，稍緩，重新站回爐旁空地。與夜裡前來做晚課的人潮拉出距離，錯開誦經時段，母親代我告知觀世音菩薩現在的苦惱。一邊是延續小學四年培養與訓練的繪圖興趣，一邊是想著考考看吧，也順利錄取，且似乎滿有利於將來升學的路徑。依我十二歲的頭腦，實在無法分析兩者真正的差異，感性層面上亦不偏頗誰。我的人生不乏這樣的事，沒有特別喜歡，同樣沒有特別討厭，能做，甚至偶爾做得還不錯。於是乍看什麼都能選，什麼都適合，都可以，卻未有能夠決斷的依循。

沒得選沒事，有得選便困難重重。尤其在還相當短暫、局限的生命視野裡，模糊以為一個選擇就會是永恆的轉向。我當然信任神明，學習理解「信仰」這個概念前，已認知到祂守護著庄頭，也因為長輩們傾向惦記的農曆生日，恰是觀世音菩薩的得道日，我總覺得自己與祂有深刻的連結。該夜，我手持筊杯，由父母提問，我拋擲。正正反反，筊面拼組出不同的結果，過程裡我像個局外人一樣從未開口，卻藉此感覺自己在與觀世音菩薩說話。只是祂總夾雜著笑意，反覆嘗試幾次，兩個選項都沒能獲得乾淨俐落的連三聖筊。

「佛祖媽可能覺得選哪個都好。」忘記是誰說的。我的人生裡，果然不乏這類事情。當然，這都是人的臆測與詮解。經過這番折騰，事實上答案仍不明朗。父母再度確認我的意願，現場因為「都好」的氛圍，變得不這麼緊繃。最後的最後，由於美術班選項至少得到連續兩個聖筊，成為看起來相對好的選擇，加上順讀相同特殊班的發展頗理所當然，事情也就大略如此定案。

開學日，三分之一的同學是舊識，整天鬧哄哄的，絲毫沒有一點適應新環境的障礙。玩耍，念書，畫圖，同時間明顯更複雜的科目分野，驟升的考試量，無止境的作業，疊加著穿過日常的縫隙，帶來細微而持續的衝擊。青少年的我像轉速失調的機器，狀態愈發低迷，隱隱到達奇怪的崩潰邊緣。

大人察覺異樣，多方揣測，與我協調幾種解決方式，嘗試近一個月，安排我至本已無緣，而更適合專注於學業的班級上課。短暫五日，難以建立歸屬感，每逢全天唯一的長休息時間，我跑回美術班的獨立樓層。用新獲得的抽離視角，看世界如常運轉，昔日同窗照樣嬉鬧，靜靜地發覺待在這個地方好像比較快樂。快樂，我想追求的是這個，因而這次自己，做出明確的選擇。

祂的笑或許不意味著都好

當月的期中考，我延後應試，交卷才曉得成績需要被打折。但我並沒有太傷心，反倒是在心境近乎毫無波瀾的情況下，重複確認原來沒有考好，天也不會塌落，這種理所當然的事情。

曾經糾結，為其苦惱困擾的坎，最後如此輕盈地跨過。我重返原班，無事地坐回特別大的課桌，桌面材質可以充當塗鴉或計算本，大家常用鉛筆在上頭塗塗抹抹。起身能將夾層翻起，便於放置圖畫。伸直腳，會踢到收妥畫具顏料的塑膠箱。在英文資優班的日子，像臨時起意參加的，一個過於倉促的體驗營。往後兩年半，我活得像擅長平衡玩樂與升學壓力的小孩，花費心思在意人際往來的進退，接觸閱讀，偶爾想要寫寫東西。維持頻率到大廟參拜，沒再提起過往的煩憂，但觀世音菩薩應該還記得我，以及夾帶在身上的所有種種。

成為應屆考生後，一天，數學老師寫畢算式，分享他先前請示神明，被告知自己那對學習並不特別上心的女兒能考近滿分——他不信，最終成績單卻如此證實了的神妙事蹟。

我也好想知道自己會考幾分啊。坐在台下，十五歲的我有直率的念頭。返家後，不做多想地告訴母親，她皺皺眉，回應這樣問有點奇怪。我想的確是，雖覺可惜，亦無其他辦法。寫在黑板的倒數日不斷被刪改，直至歸零，放榜後，我獲得同樣的高分，一次母親才悠悠提起，她確實代我詢問了家中供奉的觀世音菩薩，一個蓋筊，否定的意思，所以她沒有告訴我。

神明真是難為，面對所有耿直的提問，還得考量當事人的性格，給予終能導向較佳結果的答案。是的，若我事先得知回覆，無論正或負面，都可能太過陷溺而失手。然後我記起那個悶熱的夜晚，父母領我到大廟，護守我成長的觀世音菩薩聽過問題，始終沒有應以任何一個選項篤定的三個聖筊。雙正面朝上，祂的笑或許不意味著都好，而是預示到更遠的將來，我會被祕密地賦予一次接近可以反悔的機會，如在夢中短暫瞥見另一種樣貌，清醒後篤定於過本來的生活。

倘若信任神明，相信祂會庇佑，引導自己走向一條真正適合的道路，會不會其實就不必問這麼多問題？真誠地祈願，但不過度預知，不執著於預知，畢竟再怎麼想控制一切，總有這麼些時刻，恍恍然停下腳步，腦中會浮現神明平靜的面目，祂無語卻又好像說著：「嗯，我早就知道了喔。」人們所能知道的，是我們可以知道的，而那絕對不是全部。